Zürcher Obergericht verurteilt Ex-Kantonsrat zu 9 Monaten

Das Obergericht erhöhte damit das Urteil des Zürcher Bezirksgerichtes vom vergangenen Sommer um einen Monat. Einen Freispruch gab es am Mittwoch hingegen vom Vorwurf der Gefährdung des Lebens. Zusätzlich zur bedingten Freiheitsstrafe erhält der ehemalige Politiker eine bedingte Geldstrafe und eine Busse.

Das Zürcher Obergericht hat den ehemaligen Schwyzer SVP-Kantonsrat Bernhard Diethelm am Mittwoch zu einer bedingten Freiheitsstrafe von 9 Monaten verurteilt, dies wegen Körperverletzung. Der 41-Jährige hatte eine Prostituierte angegriffen und gewürgt.

Eine Fussgängerin ist am Dienstagmorgen in der Stadt Zug von einem Auto angefahren und erheblich verletzt worden. Die 29-jährige Frau wurde von einem Rettungshelikopter in ein ausserkantonales Spital gebracht.