Bedingte Freiheitsstrafe von acht Monaten – SVP-Kantonsrat weitgehend freigesprochen

Diethelm vor den Medien vergangene Woche. Bild: keystone

Der Schwyzer Kantonsrat Bernhard Diethelm (SVP) hat die schweren Vergewaltigungsvorwürfe am Montag in Zürich abgestritten. Es habe Streit um Geld gegeben, dabei habe er sich gegen die Prostituierte gewehrt. Sie habe ihn gebissen.

Als er sich gewehrt habe, habe er die Frau möglicherweise verletzt, sagte Diethelm vor Gericht. Sie habe ihn zuvor in den Finger gebissen. Vergewaltigen habe er sie aber sicher nicht wollen, beteuerte der Kantonsrat. «Ich habe Rot gesehen, dafür habe ich mich entschuldigt», hielt Diethelm fest.

«Schwierige Situation»

Er habe die Frau geschubst, sie sei zu Boden gefallen. Das könne auch heftiger gewesen sein. Mehr habe er aber nicht getan. Als sie lauthals zu schreien begonnen habe, habe er die Flucht ergriffen. Als Mann sei eine solche Situation eben schwierig, erklärte er.

Die Verätzung an der Nase der Klägerin könne er nicht erklären. Chloroform oder Ähnliches habe er nicht dabeigehabt.

«Chloroform kaufen legal»

Dem SVP-Politiker konnte jedoch nachgewiesen werden, dass er 45 Minuten vor dem Treffen «Chloroform kaufen legal» gegoogelt hatte, hielt ihm ein Richter vor. «Das kann ich mir nicht mehr erklären», sagte Diethelm.

Er selber habe mehr Verletzungen aufgewiesen, als von einem Biss möglich sei, sagte der Richter weiter. Das könne von weiteren Handgreiflichkeiten stammen, so Diethelm.

Dass er bei dem Treffen eine FFP2-Maske getragen haben soll, wies der erklärte Corona-Massnahmengegner zurück. Diese habe er bloss unter Zwang bei der Arbeit getragen.

Alles Teil des Rollenspiels

Der hohe Preis von 4200 Franken, der in Chats belegt ist, sei Teil des Rollenspiels gewesen, betonte der 40-Jährige. Das habe auch die Prostituierte gewusst. Der richtige Preis sei 1500 Franken gewesen. «Was mit diesem Geld passiert ist, weiss ich nicht», sagte er.

Die Zürcher Staatsanwaltschaft verlangt unter anderem wegen Gefährdung des Lebens und versuchter Vergewaltigung eine Freiheitsstrafe von vier Jahren. Weiter sei Diethelm des Besitzes und der Weiterverbreitung von illegaler Pornografie schuldig. Dies solle mit 120 Tagessätzen bestraft werden.

Bernhard Diethelm (SVP) hat am Prozess in Zürich das Schlusswort genutzt, um sich bei der Klägerin, einer 26-jährigen Prostituierten, zu entschuldigen. Sein Verteidiger forderte bloss eine bedingte Geldstrafe.

Politische Karriere vorbei?

Der Prozess und die «überrissene Anklageschrift» hätten schwere Folgen für Diethelm, sagte der Verteidiger. So sei seine politische Karriere wohl vorbei. Da dessen ungewöhnliches Sexleben öffentlich ausgebreitet wurde, werde er bei der konservativen Wählerschaft wohl kaum mehr Unterstützung finden.

Diethelm selber zeigte sich bestürzt, dass am Prozess «das Sexuelle so zur Schau gestellt wurde». Ohne seine Familie «wäre ich wohl schon in der Limmat gelandet». Strafrechtlich müsse er für das belangt werden, was er getan habe. Er habe aber nie jemandem schaden wollen und werde «als integre Person geschätzt».

Das Bezirksgericht Zürich hat den Schwyzer SVP-Kantonsrat Bernhard Diethelm am Montagabend zu einer bedingten Freiheitsstrafe von acht Monaten verurteilt. Die Richter sprachen ihn von schweren Vorwürfen wie versuchter Vergewaltigung frei.

(lst/aeg/sda)