Bernhard Diethelm. Bild: keystone

Bernhard Diethelm sistiert seine Mitgliedschaft bei der SVP

Der Schwyzer Kantonsrat beugt sich dem Druck der Kantonalpartei. Seine Tätigkeit als Kantonsrat will er weiterführen. Er steht jedoch ohne Fraktion da, wie die Partei mitteilt.

Mehr «Schweiz»

Das Zürcher Bezirksgericht hat den Schwyzer SVP-Kantonsrat Bernhard Diethelm wegen Pornografie und Körperverletzung verurteilt. Nun hat der Politiker die Konsequenzen aus dem Prozess gezogen: Bis zu einem rechtsgültigen Urteil sistiere er seine Parteimitgliedschaft in der SVP, wie er mitteilt. Er werde bis dahin nicht an Sitzungen und Versammlungen teilnehmen. Zum Fall werde er sich vorerst nicht weiter persönlich äussern, fügte Diethelm hinzu.

In der Stellungnahme schreibt der Kantonsrat aus Wägital, er werde vorerst seinen beruflichen und gesellschaftlichen Pflichten nachgehen. Seine Tätigkeit als Kantonsrat wolle er «in gewohnt gewissenhafter Weise und im Auftrag meiner Wählerschaft pflichtbewusst weiterführen».

Das Zürcher Bezirksgericht verhängte gegen den SVP-Kantonsrat aus dem Kanton Schwyz am Montag eine bedingte Freiheitsstrafe von acht Monaten sowie eine bedingte Geldstrafe. Die Staatsanwaltschaft meldete vorsorglich Berufung an, womit der Fall ans Obergericht weitergezogen werden könnte.

Nachdem die Anklage publik geworden war, forderte die SVP Kanton Schwyz, dass die Ortssektion Diethelms Mitgliedschaft vorläufig sistiert. Andernfalls werde die Kantonalpartei ein Verfahren zum Ausschluss der ganzen Ortspartei einleiten.

In einer Mitteilung schreibt die Kantonalpartei am Mittwochmorgen, dass Diethelm per sofort weder Mitglied der SVP noch Teil der SVP-Kantonsratsfraktion sei. Ob er als parteiloser weiter Mitglied des Kantonsrats bleibe, «liegt in seinem persönlichen Ermessen». (ch media/cgl)