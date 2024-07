Für schlappe 2664 Franken gibt es dieses Sammelobjekt auf Galaxus. Bild: screenshot galaxus

Von Wonder Woman bis zu Ninja Turtles: Schweizer Kundschaft fährt auf Plastikfiguren ab

Eine Auswertung des Online-Warenhauses Galaxus zeigt, dass die Nachfrage nach Sammelfiguren stark steigt und welche Bevölkerungsgruppe besonders affin dafür ist.

Benjamin Weinmann / ch media

Mehr «Schweiz»

Münzen, Comic-Hefte, Briefmarken, Kaffeerahm-Deckel - die Vielfalt der Sammelmöglichkeiten ist wohl grenzenlos. Das grösste Schweizer Online-Warenhaus Digitec-Galaxus hat derweil einen besonders boomenden Bereich eruiert: Plastikfiguren. Die Kundschaft der Migros-Tochter hat dieses Jahr – von Januar bis Mai - 80 Prozent mehr Sammelfiguren als im Vorjahr verkauft. Und: Sie sind vor allem bei Männern um die 30 beliebt.

Mit dieser Figur von Super Saiyan Son Goku kann man auch spielen. Bild: screenshot galaxus

«Inzwischen gehen bei uns fast 30-mal so viele Figuren auf die Post wie vor fünf Jahren», sagt Galaxus-Sprecher Alex Hämmerli. «Monatlich sind es mehrere tausend Stück.» Die Sortimentsgrenze zwischen Spielzeug- und Sammelfiguren sei fliessend. Erstere seien aber typischerweise beweglich, robust und erschwinglich. «Sammelfiguren hingegen sprechen Menschen an, die Wert auf Details, Qualität und begrenzte Verfügbarkeit legen.»

Batman als teures Objekt der Begierde

So gibt es beispielsweise Ninja-Turtles- oder Batman-Actionfiguren für rund 20 Franken mit beweglichen Armen und Beinen mit simpler Farbgestaltung, aber auch 85 Zentimeter grosse, aufwendig produzierte Batman-Sammelfiguren für über 3000 Franken, deren weltweite Produktionszahlen auf einige hundert Stück limitiert sind. Es gibt auch eine lebensgrosse Statue von R2D2, dem Roboter aus «Star Wars», für über 11'000 Franken.

Teures Sammelobjekt: Batman-Statue für 3619 Franken. Weltweit gibt es nur 500 Stück davon. Bild: scrrenshot galaxus

Sprich: Sammelfiguren sind in erster Linie zum Anschauen da, als Büste in einer Vitrine oder im Büchergestell, oftmals sogar in der Originalverpackung. Spielfiguren hingegen, wie es der Name sagt, sind zum Spielen da.

Laut Hämmerli dominiert insbesondere eine Marke den Markt für Sammelfiguren: Die US-Firma Funko bringt es auf einen Anteil von 72 Prozent an allen Verkäufen bei Galaxus. Konkurrenten wie Bandai, Banpresto und Good Smile Company bringen es jeweils nur auf einstellige Marktanteilsprozente. Funko ist seit 2017 an der US-Börse Nasdaq gelistet.

Jedermann als Sammelfigur

Die relativ kleinen Funko-Pop-Figuren mit überzeichnet grossen Köpfen und Augen werden vor allem von jungen Erwachsenen zwischen 25 und 34 Jahren gekauft. «Zudem sind es mit knapp 60 Prozent vor allem Männer, die sich eine Sammelfigur gönnen», sagt Hämmerli.

Darth Vader Funko Pop Figur. Bild: keystone

Die Bandbreite der Charaktere ist gross – von zahlreichen Harry-Potter-Figuren, Superhelden wie Wonder Woman über echte Berühmtheiten wie Formel-1-Pilot Max Verstappen oder Ex-US-Präsident Barack Obama bis hin zu Marty McFly aus der «Zurück in die Zukunft»-Trilogie. Im Gegensatz zu anderen Sammelfiguren kosten sie in der Regel aber nur etwa 20 Franken. Galaxus geht davon aus, dass der Hype anhalten werde. Man wolle das Sortiment für die Mini-Figuren ausweiten, sagt Hämmerli. (aargauerzeitung.ch/ear)