Sag es uns: Welches ist der beste Animationsfilm?

In diesem Duell treten 36 Animationsfilme gegeneinander an. Welcher geht als Sieger hervor?

«Inside Out 2» ist der erste Animationsfilm, der innert einer Woche über 1,2 Milliarden US-Dollar einspielte. Damit ist er momentan der erfolgreichste Film des Jahres. Der Animationsfilm ist damit auf den fünften Platz von den erfolgreichsten Animationsfilmen geklettert. Vor ihm sind nur «Frozen 2», «The Super Mario Bros. Movie», «Frozen» und «Incredibles 2» (in dieser Reihenfolge). Ein weiterer Film, der momentan in den Kinos weltweit ein Hit ist und hohe Einnahmen generiert, ist der neuste Teil der Minions-Filme: «Despicable Me 4».

An der Zeit also, herauszufinden, welcher Cartoon der beste ist.

Da es aber viel zu viele Zeichentrickfilme gibt, die den Rahmen dieses Duells sprengen würden, müssen wir das Ganze ein wenig eingrenzen. Dazu haben wir folgende Regeln aufgestellt:

Keine Disney-Filme, Pixar aber schon.

Wenn es mehrere Teile gibt, zählen sie als Eins.

Nur Filme ab dem Jahr 2000 (Ausnahmen: Filmreihen, die schon vor 2000 begonnen haben und danach weitergingen).

Keine Animes.

Filme wie «Ted», bei denen nur ein Teil animiert ist, werden hier ebenfalls nicht berücksichtigt.

Es ist natürlich trotzdem unmöglich, dass diese Liste vollständig ist. Fehlt dein Lieblings-Zeichentrickfilm? Lass uns in den Kommentaren wissen, welcher es ist.

Ready? Dann legen wir los!

Lasst das Duell um den besten Animationsfilm beginnen:

Stimmst du mit der Rangliste überein? Lass es uns in der Kommentarspalte wissen!

