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Gewitter und Temperatursturz in der Schweiz: Ist der Sommer vorbei?

Eine Frau rennt mit einem regenbogenfarbenen Schirm durch den Regen, fotografiert am Dienstag, 2. Juni 2026 waehrend eines Gewitters am Hischengraben in Bern. (KEYSTONE/Christian Beutler)
Heute Nacht könnte es mancherorts wieder zu heftigen Gewittern kommen. Bild: keystone

Gewitter und Temperatursturz: War es das mit dem Sommer? Das sagt der Meteorologe

08.09.2026, 11:0708.09.2026, 11:07

Nach einem sommerlichen Wochenstart muss sich die Schweiz am Dienstagabend auf Regen und am Mittwoch auf einen Temperatursturz einstellen. In der Nacht auf Mittwoch können mancherorts zudem Sturmböen und heftige Gewitter aufziehen.

Zum Wochenstart sorgte warme Luft aus Süd-Südwest für sommerliche Temperaturen. Im Verlauf des Dienstags soll sich eine Kaltfront über Westeuropa bewegen und in der Schweiz für Wolken, Schauer und teils heftige Gewitter sorgen, wie MeteoNews schreibt.

Gemäss dem Wetterradar des Bundesamtes für Meteorologie und Klimatologie MeteoSchweiz sind erste Regenschauer am Dienstagnachmittag über der Westschweiz angesagt. Sie ziehen im Verlauf des Abends nach Osten. «Je nach Modell können in der ersten Nachthälfte ziemlich heftige Gewitter und Sturmböen auftauchen», erklärt Roger Perret von MeteoNews. Diese sollten jedoch nicht im gleichen Rahmen ausfallen, wie jene von vor zwei Wochen.

Bund erhöht Gefahrenstufe

Der Bund warnt am Dienstagmorgen für weite Teile der Schweiz vor Gewittern:

MeteoSchweiz warnt am Dienstag, 8. September 2026, vor heftigen Gewittern über der Schweiz.
Grosse Teile der Schweiz betroffen: MeteoSchweiz warnt am Dienstag und am Mittwoch vor Gewittern in der Schweiz.Bild: meteoschweiz

Noch ist allerdings unklar, wo genau die Unwetter durchziehen. Wenn du gerade Gewitter erlebst, kannst du uns hier deine Bilder zuschicken:

Schick uns hier deine Unwetter-Bilder

Obwohl es verbreitet nass werden soll, werden die Niederschläge aber sicher nicht ausreichen, um die aktuelle Trockenheit deutlich zu mindern, schreibt der Wetterdienst weiter.

Wetter Schweiz, Niederschlagssumme am Mittwoch 10.9.2026
Die erwartete Niederschlagssumme am Mittwoch.Bild: MeteoNews

Temperatursturz am Mittwoch

Am Mittwoch strömt hinter der Front kühlere Luft aus West-Nordwest ein, was die Temperaturen auf um die 20 Grad fallen lässt. «Die Luft kommt nicht mehr aus Südeuropa, sondern hat einen nördlicheren Ursprung über dem Atlantik», sagt Meteorologe Perret. Von Kälte könne man jedoch nicht sprechen, da sich diese Temperaturen für den September im normalen Bereich bewegten.

wetter Schweiz
Gegen Ende Woche steigen die Temperaturen wieder auf bis zu 25 Grad.Bild: meteonews

Gegen Ende Woche sollen die Temperaturen dann wieder auf bis zu angenehm spätsommerliche 25 Grad ansteigen. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Schweiz dieses Jahr noch einmal 30 Grad erlebt, ist nach Perret aufgrund der immer kürzer werdenden Tage und der Jahreszeit aber sehr klein.

Wer also Temperaturen von über 30 Grad geniesst, sollte das heute tun, danach könnte es damit Schluss sein für dieses Jahr. (nil)

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Die beliebtesten Kommentare
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zaphod67
08.09.2026 11:44registriert Mai 2018
Endlich geht dieser Sch**ss-Sommer zu Ende.
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