Heute Nacht könnte es mancherorts wieder zu heftigen Gewittern kommen. Bild: keystone

Gewitter und Temperatursturz: War es das mit dem Sommer? Das sagt der Meteorologe

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Nach einem sommerlichen Wochenstart muss sich die Schweiz am Dienstagabend auf Regen und am Mittwoch auf einen Temperatursturz einstellen. In der Nacht auf Mittwoch können mancherorts zudem Sturmböen und heftige Gewitter aufziehen.

Zum Wochenstart sorgte warme Luft aus Süd-Südwest für sommerliche Temperaturen. Im Verlauf des Dienstags soll sich eine Kaltfront über Westeuropa bewegen und in der Schweiz für Wolken, Schauer und teils heftige Gewitter sorgen, wie MeteoNews schreibt.

Gemäss dem Wetterradar des Bundesamtes für Meteorologie und Klimatologie MeteoSchweiz sind erste Regenschauer am Dienstagnachmittag über der Westschweiz angesagt. Sie ziehen im Verlauf des Abends nach Osten. «Je nach Modell können in der ersten Nachthälfte ziemlich heftige Gewitter und Sturmböen auftauchen», erklärt Roger Perret von MeteoNews. Diese sollten jedoch nicht im gleichen Rahmen ausfallen, wie jene von vor zwei Wochen.

Bund erhöht Gefahrenstufe

Der Bund warnt am Dienstagmorgen für weite Teile der Schweiz vor Gewittern:

Grosse Teile der Schweiz betroffen: MeteoSchweiz warnt am Dienstag und am Mittwoch vor Gewittern in der Schweiz. Bild: meteoschweiz

Noch ist allerdings unklar, wo genau die Unwetter durchziehen. Wenn du gerade Gewitter erlebst, kannst du uns hier deine Bilder zuschicken:

Obwohl es verbreitet nass werden soll, werden die Niederschläge aber sicher nicht ausreichen, um die aktuelle Trockenheit deutlich zu mindern, schreibt der Wetterdienst weiter.

Die erwartete Niederschlagssumme am Mittwoch. Bild: MeteoNews

Temperatursturz am Mittwoch

Am Mittwoch strömt hinter der Front kühlere Luft aus West-Nordwest ein, was die Temperaturen auf um die 20 Grad fallen lässt. «Die Luft kommt nicht mehr aus Südeuropa, sondern hat einen nördlicheren Ursprung über dem Atlantik», sagt Meteorologe Perret. Von Kälte könne man jedoch nicht sprechen, da sich diese Temperaturen für den September im normalen Bereich bewegten.

Gegen Ende Woche steigen die Temperaturen wieder auf bis zu 25 Grad. Bild: meteonews

Gegen Ende Woche sollen die Temperaturen dann wieder auf bis zu angenehm spätsommerliche 25 Grad ansteigen. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Schweiz dieses Jahr noch einmal 30 Grad erlebt, ist nach Perret aufgrund der immer kürzer werdenden Tage und der Jahreszeit aber sehr klein.

Wer also Temperaturen von über 30 Grad geniesst, sollte das heute tun, danach könnte es damit Schluss sein für dieses Jahr. (nil)