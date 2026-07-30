Am Donnerstag wird es wieder sehr heiss. Bild: Keystone

Heute erreicht die Hitzewelle ihren Höhepunkt – am Nachmittag drohen starke Windböen

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Am Donnerstag soll die derzeitige Hitzewelle in der Schweiz laut des Bundesamts für Meteorologie und Klimatologie mit 34 bis lokal 38 Grad ihren vorläufigen Höhepunkt erreichen.

Die höchsten Werte werden in der Nordwestschweiz, der Genferseeregion und in der Drei-Seen-Region erwartet. Ab dem Nachmittag folgen dann statt Blitz und Donner starke Windböen ohne Regen, wie Meteoschweiz weiter schreibt. Es handle sich um eine sogenannte trockene Böenfront.

Die Prognosen für heute Donnerstag. Bild: Meteoschweiz

Mehrere Rekorde am Mittwoch

Am Mittwoch waren bereits an mehreren Orten Temperaturrekorde geknackt worden. In Engelberg OW wurde Meteoschweiz zufolge auf einer Höhe von 1037 Metern mit 30,4 Grad die höchste je an einem 29. Juli gemessene Temperatur gar um über drei Grad übertroffen.

Auch in St.Gallen wurde der Rekord getoppt: Dort kletterte das Thermometer kurz nach 15 Uhr auf 31,4 Grad. Zuvor lag der Rekord bei 26,9 Grad im Jahr 1990. In der Westschweiz kam es in Payerne VD mit 36,8 Grad um 15.10 Uhr zu einem neuen deutlichen Tagesrekord.

Mit 36,8 beziehungsweise 36,3 Grad verzeichneten auch die Messstationen Zürich/Kloten und Zürich Fluntern neue Hitzerekorde für den Monat Juli. Am höchsten stieg das Thermometer am Mittwoch in Beznau AG, Gösgen SO, Basel/Binningen und Würenlingen AG mit Temperaturen von 37,3 bis 37,6 Grad zwischen 16.30 und 17.30 Uhr.

Der diesjährige Temperaturrekord von 39 Grad, gemessen am 27. Juni in Basel/Binningen, wurde aber nicht gebrochen. (sda)