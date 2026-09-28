Stadt Zürich gibt Gas beim Tausch von Asphalt gegen Bäume

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Die Stadt Zürich hat im ersten Jahr nach Annahme der Initiative für ein gesundes Stadtklima ein Drittel ihres Begrünungsziels erreicht. Zudem meldet sie erste Erfolge bei der Umsetzung von Strassenflächen zugunsten von Fuss-, Velo und öffentlichem Verkehr.

Nach der Annahme der Zukunfts-Initiative und der Gute-Luft-Initiative im September 2024 zog die Stadt Zürich am Montag an einer Medienkonferenz eine erste positive Bilanz. Bereits nach einem Jahr sind 33,3 Prozent der Zielvorgaben zur Begrünung und 8,3 Prozent der Zielvorgaben für den Ausbau des Umweltverbunds erreicht. «Es freut mich sehr, dass wir bereits im ersten Jahr so gut gestartet sind und mit dem Ausbau des Umweltverbunds und mehr Begrünung einen Beitrag für die Umwelt, die Verkehrssicherheit und das Stadtklima leisten konnten», wurde Stadträtin Simone Brander (SP) in einer Medienmitteilung zitiert.

Der Überlandpark Schwamendingen. bild: stadt zürich

Grund für die guten Zahlen sei unter anderem der Überlandpark Schwamendingen und Abschnitte neuer Velovorzugsrouten. Bis 2035 soll die Stadt insgesamt 600 000 Quadratmeter Fläche neu gestalten. Stadträtin Simone Brander zeigte sich optimistisch, verwies aber auf mögliche Verzögerungen durch Rechtsmittel und kantonale Genehmigungen. (hkl/sda)