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Autofahrer fährt in Zürich Fussgängerin an und begeht Fahrerflucht

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Autofahrer fährt in Zürich Fussgängerin an und begeht Fahrerflucht

25.09.2026, 13:2425.09.2026, 13:24

Ein Fahrzeuglenker hat am Donnerstag eine Fussgängerin in Zürich angefahren. Anschliessend fuhr er, ohne der Verletzten zu helfen, davon.

Eine 26-jährige Frau befand sich mit zwei weiteren Personen um kurz vor 21.16 Uhr auf dem Trottoir beim Fussgängerstreifen an der Kreuzung Kanonengasse/Lagerstrasse in Zürich. Ein weisses Fahrzeug kam von der Kanonengasse und bog in die Lagerstrasse ab. Dabei touchierte dieses die Fussgängerin, die zu Boden stürzte, wie die Stadtpolizei Zürich am Freitag mitteilte.

Der Fahrer hielt daraufhin nicht an, sondern fuhr in Richtung Langstrassenunterführung davon. Die Sanität von Schutz und Rettung Zürich versorgte die verletzte Frau vor Ort und brachte sie zur Kontrolle in ein Spital. Die beiden anderen Personen blieben unverletzt. Der genaue Unfallhergang wird nun von der Stadtpolizei Zürich untersucht. (dab/sda)

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