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Hitzewelle legt Migros-Kühlregale lahm – Kühlgeräte am Limit

Migros Flughafen, ZURICH, SWITZERLAND - CIRCA OCTOBER, 2018: entrance to Migros supermarket in Zurich International Airport. Migros is Switzerlands largest retail company
Die Hitzewelle macht auch der Migros zu schaffen.Bild: www.imago-images.de

Hitzewelle legt Migros-Kühlregale in mehreren Filialen lahm

27.06.2026, 13:4108.07.2026, 15:11

Die Hitzewelle ist noch immer nicht zu Ende. Inzwischen stellt sie auch den Detailhandel vor Herausforderungen. So berichtet 20 Minuten, dass in mehreren Migros-Filialen Kühl- und Tiefkühlanlagen aufgrund der extrem hohen Temperaturen teilweise ausser Betrieb sind.

In der Folge ist das aktuelle Angebot an Frisch- und Tiefkühlprodukten in einigen Filialen stark eingeschränkt, schreibt das Onlineportal. Damit würden zahlreiche Kundinnen und Kunden vor leeren Kühlregalen stehen.

Besonders betroffen seien die Filialen in Egerkingen SO, Wildegg AG und Buchs AG der Genossenschaft Migros Aare. Hier waren am Samstagmorgen grosse Teile der Kühlregale vollständig leer, berichten «20 Minuten» und Blick. So würden etwa Milchprodukte, Käse, Joghurts, Fleisch, Convenience-Produkte sowie teilweise Tiefkühlwaren fehlen. Ein Hinweisschild informiere lediglich über ein «ausserordentliches Ereignis».

Wie die Genossenschaft Migros Aare auf Anfrage von «20 Minuten» erklärte, seien die Einschränkungen im Gäupark Egerkingen auf die «aussergewöhnlich hohen Aussentemperaturen» zurückzuführen. «Diese beeinträchtigt die Leistungsfähigkeit der Kühlanlagen, da die notwendige Abluftkühlung nicht mehr vollständig gewährleistet werden kann.» Um die Lebensmittelsicherheit jederzeit gewährleisten zu können, seien rund 50 Prozent der Kühlanlagen in der Filiale entlastet beziehungsweise vorübergehend abgeschaltet worden.

Nach Angaben der Migros soll sich die Lage mit sinkenden Temperaturen schnell wieder entspannen. Für die Filiale in Egerkingen werde erwartet, dass die Einschränkungen bis Samstagabend andauern. Spätestens zu Beginn der kommenden Woche soll das vollständige Sortiment wieder verfügbar sein. (hkl)

Mehr zur Hitzewelle

SBB versprechen mehr Kühlung in neuen Zügen – denn so heiss ist es im ÖV
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53 Kommentare
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Gina3
27.06.2026 13:58registriert September 2023
Und das ist erst der Anfang!!
Wie viele unangenehme und völlig unvorhersehbare Überraschungen stehen der Wirtschaft und der Landwirtschaft aufgrund dieser Hitze, die Herrn Dettling so sehr gefällt, noch bevor?

Wir sind unvorbereitet, weil unsere Politiker (die wir, das Volk, gewählt haben) es vorgezogen haben, die Klimakrise zu ignorieren...
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Tschowanni
27.06.2026 14:16registriert Oktober 2015
Danke für den Bericht. Ich stand heute in Hamburg im Aldi und hab mich über die leeren Flächen in den Kühlregalen gewundert. Jetzt weiß ich warum.👍
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Rethinking
27.06.2026 14:14registriert Oktober 2018
Die Schweiz ist offensichtlich nicht gewappnet für die global erwärmte Zukunft
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