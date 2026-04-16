Die Top-20 der stärksten Marken in der Schweiz. Bild: BrandAsset Valuator

Coop profitiert von Umwälzungen bei Migros: Das sind die stärksten Marken in der Schweiz

Die Schweizer Konsumenten sehnen sich vermehrt nach verlässlichen Marken. Dies zeigt sich laut einer Studie vor allem im Detailhandel.

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Zu diesem Schluss kommt der am Donnerstag veröffentlichte BrandAsset Valuator (BAV) 2026. Gemäss der von den Agenturen Ogilvy Switzerland, INGO Zürich und Scholz & Friends Schweiz durchgeführten Analyse verschiebt sich die Schweizer Markenlandschaft «deutlich zugunsten etablierter, sicherheitsorientierter Marken».

Sehnsucht nach Sicherheit

Dieser Trend zeige sich etwa im Detailhandel. Hier habe sich die Konsumentengunst eher Richtung Coop verlagert. Die Migros verliere derweil aufgrund der anhaltenden Diskussionen über strategische Anpassungen und tiefgreifende Umstrukturierungen an Beliebtheit.

Damit baue Coop seinen Vorsprung im Schweizer Detailhandel aus, während Migros im Markenranking an Strahlkraft verliere. Begründet wird dies auch mit einem stimmigeren Gesamtbild aus Kernmarke und Kundenbindungsprogramm. Hier schaffe es Coop besser als Migros, etwa mit Bonusprogrammen, nachhaltiger Kundenbindung zu erzielen als die orange Konkurrentin.

Konkret legte die Coop Supercard laut der Studie an Attraktivität zu und profitierte vom gestärkten Markenauftritt des Detailhändlers. Die Cumulus-Karte hingegen habe im Kontext der geschwächten Migros-Gesamtmarke an Relevanz verloren. (sda/ome)

Zur Marken-Studie Der BAV ist die grösste und umfassendste Markenstudie weltweit. In der Schweiz wird die Studie seit 1995 erhoben. Seit 2022 wird die Studie in jährlichen Wellen gemeinsam von den WPP Agenturen Ogilvy Switzerland, INGOZürich und Scholz & Friends Schweiz erstellt. In der aktuellen Studie wurden 9600 Schweizerinnen und Schweizerim Alter von 18-74 Jahren zu ihren Markenpräferenzen befragt. Die Anzahl der abgefragten Marken in diesem Jahrliegt bei 600. Der Erhebungszeitraum war vom 3. Oktober bis 14. November 2025.