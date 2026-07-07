Polizeirapport

Bei Gandria im Tessin tödlich verunglückter Mann war Deutscher

Der Ende Juni bei Gandria TI tödlich verunfallte Mann war 61 Jahre alt und Deutscher. Dies teilte die Tessiner Kantonspolizei am Dienstag mit. Die Ermittlungen zum Bergunfall seien noch nicht abgeschlossen.

Die Leiche des Mannes war am 28. Juni auf einem Wanderweg zwischen Gandria und Brè gefunden worden. Zwei Stunden zuvor war der Fund seines Rucksacks mit persönlichen Gegenständen im Gebiet Valle della Pioda gemeldet worden.

Gemäss ersten Ermittlungen war der Mann aus noch ungeklärten Gründen mehrere Meter in die Tiefe gestürzt. (maw/sda)