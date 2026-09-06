Schweizer Berufsfischer lancieren die Marke «Schweizer Wildfisch»

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Bild: schweizerfisch.ch

Die Schweizer Berufsfischer etablieren ein neues Label, um Wildfisch aus Schweizer Seen zu kennzeichnen. Dieses soll Herkunft, Transparenz und Qualität des Produkts sicherstellen.

Die Schweizer Berufsfischverbände schaffen mit der Marke «Schweizer Wildfisch» nach eigenen Angaben erstmals ein einheitliches Gütesiegel für die lokale Fischerei. Es soll ermöglichen, heimischen Wildfisch von Importprodukten oder Fischen aus Aquakulturen zu unterscheiden.

Das Label ist von der 2020 gegründeten „Plattform Seenfischerei“ in Zusammenarbeit mit dem Schweizerischen Berufsfischerverband (SBFV) und dem Westschweizer Berufsfischerverband (ASRPP) entwickelt worden.

Das Label garantiert, dass der Fisch „aus einem Schweizer See stammt und von einem Berufsfischer mit einer Lizenz gefangen wurde“, schreiben die Beteiligten. Auch die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen sei gewährleistet.

Neben dem lokalen Charakter, der Frische und Tradition des Fischereiberufs sichern soll, ist es das Ziel, die Artenvielfalt der Fische in den Schweizer Seen zu erhalten.

Nicht in den Supermärkten

Das Label werde vorerst nicht in Supermärkten zu finden sein, erklärte Jean-Philippe Arm, Präsident der ASRPP, der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Der Verwaltungsaufwand, insbesondere durch Kontrollen, wäre für die Fischer zu gross.

Das Ziel der neuen Bezeichnung sei es in erster Linie, den Konsumentinnen und Konsumenten zu zeigen, dass Wildfisch ein hochwertiges Schweizer Produkt aus der Region sei. Man hoffe, dass diese bereit seien, auch den entsprechenden Preis dafür zu bezahlen und nicht auf importierten Fisch zurückgreifen würden.

Laut Arm macht der lokale Wildfisch nur zwischen ein und drei Prozent des Marktes aus, der Rest stamme aus dem Import. Vermarktet werden unter anderem Barsch, Hecht, Forelle, Bondelle, Vengeron (Rotauge), Karpfen, Schleie oder Wels. (sda)