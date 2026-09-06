Der Billig-Nachtzug European Sleeper verkehrt ab Mittwoch auch in der Schweiz. Bild: www.imago-images.de

Für 47 Franken nach Brüssel: Privater Billigzug greift SBB an

Wegen der Liberalisierung des Schienenpersonenverkehrs erhalten die SBB Konkurrenz aus dem Ausland. Der European Sleeper fährt von Mailand nach Brüssel – und hält in Aarau.

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Die SBB erhalten auf dem Schweizer Schienennetz Konkurrenz. Am kommenden Mittwoch hält der Nachtzug des belgisch-holländischen Unternehmens «European Sleeper» erstmals in Aarau. Darüber berichten die Zeitungen von Tamedia.

Der Zug fährt für 60 Euro von Milano nach Brüssel, wobei die Strecke Aarau-Brüssel 50 Euro kostet, umgerechnet 47 Franken. Bei den SBB kostet das Ticket 220 Franken.

Der European Sleeper macht sich die Liberalisierung des internationalen Schienenpersonenverkehrs zunutze. Diese ist Ziel des sogenannten Landesverkehrsabkommens der in der Schweiz umstrittenen Bilateralen III.

Blick in einen Schlafwagen des «European Sleeper». Bild: www.imago-images.de

Gegenüber den Zeitungen von Tamedia sagt Andreas Wilinger, Sprecher beim Bundesamt für Verkehr, dass künftig auch Transporte ausländischer Unternehmen möglich sein sollen – im Moment geht das nur in Kooperation mit einem Schweizer Unternehmen.

Die Öffnung soll kontrolliert erfolgen, «damit Errungenschaften des Schweizer ÖV-Systems weiterhin geschützt sind», sagt Windlinger. Fachpersonen rechnen damit, dass insbesondere die Neat-Strecke durch den neuen Gotthard-Tunnel Begehrlichkeiten aus dem Ausland wecken könnte. Der Bund hatte sich das Prestigeprojekt 23 Milliarden Franken kosten lassen.

Luca di Montezemolo, der in Italien mit seinen Italo-Schnellzügen die staatliche Trenitalia konkurriert, hat bereits angekündigt, ab 2028 in Deutschland Zugverbindungen anbieten zu wollen.

(her)