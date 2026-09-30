Polizeirapport

Tote Frau in Auto aufgefunden – Polizei nimmt 36-jährigen Deutschen in Valbella fest

Am Sonntag ist auf einer Wiese in Schmitten GR eine tote Frau in einem Auto aufgefunden worden. Gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft ermittelte die Kantonspolizei Graubünden einen Mann, der dringend verdächtigt wird, die Frau getötet zu haben.

Bei einer Vermisstensuche stellte die Kantonspolizei Graubünden am Sonntagmittag in Schmitten ein Auto mit einer toten Frau auf dem Fahrersitz fest. Bei der Verstorbenen handelt es sich gemäss einer Mitteilung der Kantonspolizei Graubünden vom Mittwoch um eine in Falera GR wohnhafte Seniorin. Aufgrund der vorgefundenen Situation ging die Polizei von einem Tötungsdelikt aus.

Die Kantonspolizei Graubünden und die Staatsanwaltschaft Graubünden nahmen umgehend Ermittlungen auf. Aufgrund dieser nahm die Kantonspolizei Graubünden im Beisein der Staatsanwaltschaft am Dienstagabend in Valbella einen dort wohnhaften tatverdächtigen 36-jährigen Deutschen fest und führte eine Hausdurchsuchung durch. Dabei wurden gemäss Polizeiangaben Habseligkeiten der Verstorbenen vorgefunden.

Die Staatsanwaltschaft hat eine Strafuntersuchung wegen vorsätzlicher Tötung eröffnet und wird beim Zwangsmassnahmengericht Untersuchungshaft für den Tatverdächtigen beantragen. (hkl/sda)