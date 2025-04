Mexiko ist ebenfalls im Ranking vertreten. Bild: Shutterstock

Das sind die besten Länder für Rentner zum Auswandern – nein, die Schweiz ist nicht dabei

Der «Global Retirement Index» des US-Magazins International Living hat die besten Auswanderungsziele ermittelt, in denen es sich in der Pension am besten lebt.

Schöne Strände, angenehmes Klima oder tiefe Lebenshaltungskosten: Das sind alles Gründe, um in der Pension seine Köfferchen zu packen, und in eine Traumdestination auszuwandern. Doch in welchen Ländern lebt es sich am besten?

Nachdem die Schweiz 2024 noch einen Spitzenplatz belegt hat, ist sie im «Global Retirement Index» für 2025 gar nicht vertreten. Trotzdem liegen die Hälfte der bestbewerteten Länder in Europa. Laut dem Magazin International Living sollen folgende Länder die besten Auswanderungsziele für Rentnerinnen und Rentner sein.

Platz 10: Thailand

Ein Sonnenuntergang in Thailand. Bild: Shutterstock

Traumhafte Strände und freundliche Menschen: Das Land in Südostasiens verbindet laut dem Magazin antike Tempel nahtlos mit kolossalen Wolkenkratzern, Hochgeschwindigkeitszüge mit Langheckbooten und mit Michelin-Sternen ausgezeichnete Restaurants mit Imbisswagen. Auch das Gesundheitswesen in Thailand habe einen guten Ruf.

Neben der Natur besticht das Land auch mit dem Stadtleben. Bangkok wurde schon oft zur «lebenswertesten Stadt Asiens» gewählt.

Platz 9: Italien

Rom. Nicht nur in der Hauptstadt Italiens lässt es sich gut leben. Bild: Shutterstock

Unser Nachbarland bietet neben Pizza, Pasta und Amore auch eine reichhaltige Geschichte und Kultur. Man lebe nach dem Motto «Dolce Far Niente» und könne von tiefen Lebenshaltungskosten profitieren (je nach Stadt). Die Menschen seien gastfreundlich und das Klima sei mediterran. Neben den zahlreichen Traumstränden ist das Land auch für Outdoor-Fans mit seinen Gebirgen ein Paradies.

Platz 8: Griechenland

Korfu ist nur eine von Griechenlands schönen Inseln. Bild: Shutterstock

Griechenland mit seinen zahlreichen Inseln und schönen Landschaften bietet eine Postkartenidylle. Auch in diesem Land soll alles ein wenig entspannter sein. Tiefe Lebenshaltungskosten, das mediterrane Klima und flexible Visaoptionen gehören zu den Vorteilen des Landes.

Platz 7: Malaysia

Die Flagge Malaysias: Ein Paar beim Flanieren. Bild: keystone

Malaysia sei ein dynamisches und farbenfrohes südostasiatisches Land, das für seine reiche kulturelle Vielfalt, atemberaubenden Landschaften und faszinierende Geschichte bekannt sei. Im Zentrum alter Handelsrouten gelegen, habe sich Malaysia zu einem Schmelztiegel malaiischer, chinesischer, indischer und indigener Einflüsse entwickelt. Diese Vielfalt spiegele sich in der lebendigen Gastronomie, den festlichen Feierlichkeiten und tief verwurzelten Traditionen wider.

Für Rentner sei Malaysias erschwinglicher Wohnraum ein grosser Vorteil, da er ein gutes Leben ohne übermässige Ausgaben ermöglicht. Auch das Gesundheitswesen mit seinen tiefen Preisen und minimalen Wartezeiten biete für Rentnerinnen und Rentner Vorteile.

Platz 6: Spanien

Mallorca ist bei Auswanderern besonders beliebt. Bild: www.imago-images.de

Spanien bietet vielfältige Klimazonen und Lebensstile. Die Mittelmeer- und Atlantikküste versprechen Strandleben mit 300 Sonnentagen im Jahr. Die Städte zeugen von Kultur und einem attraktiven Nachtleben. Das Baskenland besteche durch seine Gastronomie und Landschaft, während Nordspanien, bekannt als das Grüne Spanien, mit wilden Felsküsten, schroffen Bergen und regnerischen Tagen locke.

Platz 5: Frankreich

Arc de Triomphe in Paris: Frankreich belegt Platz 5 im Ranking. Bild: keystone

Unser Nachbarland Frankreich überzeugt besonders mit seinem günstigen und hervorragenden Gesundheitssystem sowie seinem Klima und der Entwicklung. Die Autorin schreibt dazu: «Sie werden sich gesünder fühlen, einige der aussergewöhnlichsten Speisen und Kulturen der Welt geniessen und im Herzen Europas leben. Mit seinem lebensfrohen Lebensstil, seiner ausgezeichneten Gesundheitsversorgung und seinen vielfältigen Wohnmöglichkeiten bietet Frankreich eine hervorragende Wahl für den Ruhestand.»

Platz 4: Mexico

Puerto Escondido in Mexiko: In der Bewertung wird vor allem die Herzlichkeit der Menschen hervorgehoben. Bild: Shutterstock

In Mexiko können Rentnerinnen und Rentner besonders von den Vorteilen beim Visa, dem Klima und den Lebenshaltungskosten profitieren. Bei International Living wird Mexiko als «ein lebendiges und vielseitiges Ziel für Rentner» bezeichnet. Positiv hervorgehoben werden auch die Kultur und die Herzlichkeit der Menschen vor Ort, sowie die Traditionen, Kunst, Essen und die vielfältige Natur.

Platz 3: Costa Rica

Costa Rica wird als die «Schweiz Mittelamerikas» bezeichnet. Bild: keystone

Auch bei dem zentralamerikanischen Land Costa Rica werden die Vorteile beim Visa und die Gesundheitsversorgung besonders gut bewertet. Costa Rica gilt als sicher, stabil und entspannt. Das Land ist besonders für sein Umweltengagement bekannt. Neben den traumhaften Stränden und der Artenvielfalt gibt es im Land auch viele Nationalparks und Naturschutzgebiete. Das Magazin schreibt dazu: «Wer den entspannten Lebensstil Costa Ricas schätzt, findet unvergleichliche Naturschönheiten, freundliche Einheimische und ein starkes Gemeinschaftsgefühl.»

Platz 2: Portugal

Lissabon: In Portugal soll die Entwicklung des Gesundheitssystems besonders gut sein. Bild: KEYSTONE

Portugal besticht mit seiner Entwicklung, dem Gesundheitssystem und dem Klima. Im Magazin heisst es: «Portugal ist bei Rentnern seit jeher beliebt und bekannt für seine atemberaubenden Küsten, seinen historischen Charme und sein erschwingliches Leben.» Portugal gelte zudem als eines der sichersten Länder der Welt.

Platz 1: Panama

Panama belegt den Spitzenplatz im Ranking. Bild: Shutterstock

Den Spitzenplatz in der Rangliste belegt Panama. Grund dafür seien vor allem die Visa-Bedingungen und Vorteile für Rentner. Im Magazin heisst es: «Rentner erhalten unglaubliche Rabatte: 25 Prozent Rabatt auf die Stromrechnung, 50 Prozent Rabatt auf Kino- und Veranstaltungskarten, 20 Prozent Rabatt auf Arztbesuche und Medikamente, 25 Prozent Rabatt auf Mahlzeiten in Restaurants – die Liste ist endlos.»

Das Land soll sicher, stabil und wohlhabend sein. Das Land zeichnet sich ebenfalls mit dem guten Essen, der Gemeinschaft und Sauberkeit aus. Ebenfalls punktet das Land mit dem Klima und den Stränden. (kek)