Die neue Münze ist ab 11. Juni bei Swissmint erhältlich. Bild: Swissmint

Sommer und Raumfahrt: Swissmint lanciert gleich zwei neue Sondermünzen

Die Eidgenössische Münzstätte Swissmint hat eine neue vierteilige Sondermünzserie zu den Jahreszeiten lanciert. Die neue 20-Franken-Silbermünze markiert den Auftakt der Serie. Zudem ehrt Swissmint auch die Raumfahrt mit einer speziellen Münze.

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Die 20-Franken-Silbermünze zeigt auf der Bildseite die Sonne als zentrales Symbol, das Sternbild «Sommerdreieck» sowie die italienische Bezeichnung «Estate» für den Sommer, wie die Eidgenössische Münzstätte Swissmint am Montag mitteilte.

Die Münze ist der Auftakt zu einer vierteiligen Serie. Jede Ausgabe widmet sich einer Jahreszeit und stellt diese in einer der vier Landessprachen dar. Damit spiegeln die Sondermünzen nicht nur saisonale Besonderheiten, sondern auch die sprachliche Vielfalt der Schweiz wider.

Die Sondermünze ist ab dem 11. Juni erhältlich. Swissmint gibt 8000 unzirkulierte Exemplare zu 65 Franken aus. Zusätzlich sind 3500 sonnengelb gefärbte Stücke in der Qualität «polierte Platte» für 110 Franken verfügbar.

Auch die Raumfahrt wird geehrt

Die Sommersondermünze ist allerdings nicht die einzige Neuheit bei Swissmint. Gleichzeitig mit der Jahreszeitenserie lanciert die Münzprägeanstalt die Sondermünze «ESA» zu Ehren der Schweizer Raumfahrt.

Die Sondermünze «ESA» Bild: Swissmint

Die Münze wird ebenfalls ab dem 11. Juni erhältlich sein. Die Sondermünze erscheint in einer limitierten Auflage von 8000 Exemplaren in einer unzirkulierten Fassung zu einem Ausgabepreis von 65 Franken sowie als polierte Platte zu 3500 Exemplaren zu einem Ausgabepreis von 110 Franken.

Erhältlich sind die beiden Münzen ab dem 11. Juni 2026 im offiziellen Online-Shop der Swissmint. (ome/sda)