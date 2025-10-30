bedeckt, wenig Regen11°
Swissmint startet mit Verkauf von neuen Sondermünzen zu Schweizer Seen

Jetzt kann man die Swissmint-Sondermünzen Lago Maggiore und Luganersee kaufen

30.10.2025, 08:2030.10.2025, 08:20

Ab heute, 30. Oktober, können bei Swissmint zwei neue Sondermünzen gekauft werden, die ersten beiden einer vierteiligen Serie. Dabei steht das Thema Schweizer Seen im Fokus.

Den Auftakt machen die beiden Silbermünzen «Lago Maggiore» und «Luganersee», später werden dann zusätzlich die Sondermünzen «Genfersee» und «Vierwaldstättersee» lanciert.

So sehen die Stücke aus: 👇

Neue Swissmint-Sondermünze Lago Maggiore
Die Sondermünze «Lago Maggiore».Bild: Swissmint
Swissmint-Sondermünze Luganersee
Die Sondermünze «Luganersee».Bild: Swissmint

Die Angaben zu den neuen Swissmint-Münzen

Folgende Angaben macht Swissmint zu den beiden Münzen:

  • 20 Schweizer Franken
  • Legierung: Silber 999
  • Durchmesser: 33 Millimeter
  • Gewicht: 20 Gramm
  • Auflage
    Unzirkuliert: 7500 Stück
    Polierte Platte: 3500 Stück
  • Preis
    Unzirkuliert: 30 Franken
    Polierte Platte: 79 Franken

Die neuen Silbermünzen sind dabei im Abonnement enthalten. Gekauft werden können sie im Swissmint-Webshop. (ome)

