Jetzt kann man die Swissmint-Sondermünzen Lago Maggiore und Luganersee kaufen

Mehr «Schweiz»

Ab heute, 30. Oktober, können bei Swissmint zwei neue Sondermünzen gekauft werden, die ersten beiden einer vierteiligen Serie. Dabei steht das Thema Schweizer Seen im Fokus.

Den Auftakt machen die beiden Silbermünzen «Lago Maggiore» und «Luganersee», später werden dann zusätzlich die Sondermünzen «Genfersee» und «Vierwaldstättersee» lanciert.

So sehen die Stücke aus: 👇

Die Sondermünze «Lago Maggiore». Bild: Swissmint

Die Sondermünze «Luganersee». Bild: Swissmint

Die Angaben zu den neuen Swissmint-Münzen

Folgende Angaben macht Swissmint zu den beiden Münzen:

20 Schweizer Franken

Legierung: Silber 999

Durchmesser: 33 Millimeter

Gewicht: 20 Gramm

Auflage

Unzirkuliert: 7500 Stück

Polierte Platte: 3500 Stück



Unzirkuliert: 7500 Stück Polierte Platte: 3500 Stück Preis

Unzirkuliert: 30 Franken

Polierte Platte: 79 Franken



Die neuen Silbermünzen sind dabei im Abonnement enthalten. Gekauft werden können sie im Swissmint-Webshop. (ome)