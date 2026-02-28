Das ist die Münze zu Ehren des Tieres des Jahres 2026. Image: swissmint

Dieses Tier bekommt 2026 seine eigene Münze

Dem von Pro Natura gekürten Tier des Jahres 2026 wird von Swissmint eine eigene Münze gewidmet.

Cet article est également disponible en français. Lisez-le maintenant!

Swissmint, die Bundesstelle, die Schweizer Münzen prägt, hat gerade eine ihrer neuen Sondermünzen vorgestellt – und zwar zu Ehren des Tieres des Jahres 2026.

Swissmint schreibt:

«Seit 1998 kürt Pro Natura jährlich das Tier des Jahres, um auf bedrohte und besonders schützenswerte Tierarten in der Schweiz aufmerksam zu machen. Im Jahr 2026 steht der Igel im Mittelpunkt, als Symbol für die Vielfalt der heimischen Tierwelt und die enge Verbindung zwischen Mensch und Natur.»

Pro Natura kürte den Igel zum Tier des Jahres 2026. Bild: keystone

Es ist also ein niedlicher kleiner Igel, der die neue Bimetallmünze aus Aluminiumbronze und Kupfernickel ziert. Bei einem Gewicht von 15 Gramm und einem Durchmesser von 33 Millimetern sieht man auf der Vorderseite drei Igel: von vorn und in den beiden Profilansichten. Die Rückseite zeigt eine Nahaufnahme der Stacheln, aber nicht nur das. Swissmint erklärt im Detail:

«Die Wertseite der Münze bietet eine künstlerische Interpretation der nächtlichen Welt des Igels. Das Motiv stellt die Stacheln des Tieres in den Mittelpunkt, deren Linien auf subtile Weise die Silhouette des Mondes andeuten.»



«Um diese nächtliche Atmosphäre zu unterstreichen, wurden in den bewusst reduziert gehaltenen Flächen Sterne integriert, die den Mond und den Nachthimmel klar erkennbar machen.»

Auch auf der Vorderseite hat diese Sondermünze einen poetischen Charakter:

«Auf der Bildseite sind im Vordergrund zwei sich gegenüberstehende Igel im Profil zu sehen, deren fein ausgearbeitete Details besonders zur Geltung kommen. Im Hintergrund ist ein dritter Igel frontal dargestellt, der seine Artgenossen scheinbar beobachtet und dem Motiv zusätzliche Tiefe sowie eine starke erzählerische Wirkung verleiht.»

Die «Igel»‑Münze für das Tier des Jahres 2026

Mit einem Nennwert von 10 Schweizer Franken wird diese Münze in einer Auflage von 10.000 Exemplaren geprägt und ist ab dem 19. März um 08:00 Uhr im Shop erhältlich.

Die «Flan-bruni»-Version im Etui wird für 55 Franken verkauft; die «nicht in Umlauf gebrachte» Version für 15 Franken. (hun/fwa)