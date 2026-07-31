Gibt es etwas Besseres als Glace im Sommer? Bild: KEYSTONE

Das sind die beliebtesten Gelaterias der Schweiz

Die Hitze hat die Schweiz nach wie vor fest im Griff. Etwas Abkühlung bringt ein eiskaltes Glacé. Aber wo gibt's das feinste? Wir haben uns auf die Suche nach den besten Gelaterias des Landes gemacht.

Jelle Schutter Folge mir

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Die Schweiz ist ein Volk von Glacé-Liebhabern: Laut dem Branchenverband Glacesuisse konsumierte die Schweizer Bevölkerung letztes Jahr rund 4,9 bis 5,3 Liter Glacé pro Kopf. Besonders an heissen Julitagen greifen wir zu – dann wird bis zu dreimal mehr Eis geschleckt als an einem verregneten Maitag. Kein Wunder also, dass sich landauf, landab Gelaterias und Glacé-Läden einen Namen machen, die weit über die eigene Nachbarschaft hinaus für Kultstatus sorgen.

Zu den Daten mit mehr als 25 Bewertungen berücksichtigt und solche, welche Glacé als klares Hauptprodukt haben. Eine Pizzeria oder eine Konditorei mit einem Glacé-Tresen wurde beispielsweise nicht berücksichtigt. Wenn deine Gelateria des Herzens fehlt oder du sonst einen Fehler entdeckst, melde dich bei Die Gelaterias wurden automatisiert aus der OpenStreetMap ausgelesen und mit Bewertungen sowie fehlenden Gelaterias aus Google Maps ergänzt. Es wurden dabei nur Gelateriasberücksichtigt und solche, welchehaben. Eine Pizzeria oder eine Konditorei mit einem Glacé-Tresen wurde beispielsweise nicht berücksichtigt. Wenn deine Gelateria des Herzens fehlt oder du sonst einen Fehler entdeckst, melde dich bei jelle.schutter@watson.ch

Für unser Ranking der besten Gelaterias der Schweiz haben wir 280 Geschäfte in der ganzen Schweiz unter die Lupe genommen. Das Niveau ist insgesamt beeindruckend hoch: Die meisten Betriebe kommen auf eine Bewertung von über 4,5 Sternen. Nur wenige Ausreisser fallen ab. Genau das macht die Auswahl der Top 10 so anspruchsvoll. Nur wer sowohl beim Geschmack als auch beim Service absolute Bestnoten erhält, schafft es an die Spitze.

Inti Gelato, Kägiswil OW

Bewertung: 4,936

Anzahl Bewertungen: 188

Auf halber Strecke zwischen dem Vierwaldstättersee und dem Sarnersee liegt das Glacé-Geschäft Inti Gelato. Laut Bewertungen ist die Auswahl nicht besonders exotisch, aber dafür die Qualität umso besser.

Gelateria Fabbrica del Dolce, Neuenburg

Bewertung: 4,937

Anzahl Bewertungen: 366

Wer sich in Neuenburg eine Pause gönnen möchte, ist hier bestens aufgehoben. Die Gelateria bietet eine grosse Auswahl an exotischen Sorten, darunter beispielsweise Lavendel-Glacé.

Gelateria Chiami, Visp VS



Bewertung: 4,938

Anzahl Bewertungen: 65

In der Bahnhofstrasse in Visp wird diese kleine Gelateria schnell übersehen. Mehrere Bewertungen schwärmen hier aber von der Zusammenstellung des Eises: «Nicht zu süss, sondern genau richtig.»

artyGlaces, Genf

Bewertung: 4,942

Anzahl Bewertungen: 139

In dieser Eisdiele in Genf gibt es exotische Geschmacksrichtungen wie Orangenblüten, Genmaicha und Earl Grey sowie eine Crème de Gruyère, was bei der Kundschaft besonders gut ankommt.

Mehr zum Thema: Süsse Versuchung in den Sommerferien – wo die Kugel Glacé am günstigsten ist

Me Gusta Gelateria, Biel BE

Bewertung: 4,944

Anzahl Bewertungen: 36

Feines hausgemachtes Gelato gibt es auch in Biel. Die Besucherinnen und Besucher halten es hier einfach in den Rezensionen: «Gutes Eis, grosszügige Portionen und freundliche Bedienung.»

Kreafine, Bischofszell TG

Bewertung: 4,946

Anzahl Bewertungen: 56

Für den fünften Platz gehen wir raus in die Natur auf einen Bauernhof. In der Nähe von Bischofszell TG (gleich an der Grenze zum Kanton St.Gallen) steht dieser spezielle Glacéstand. Hier gibt es nämlich Real Fruit Ice Cream: Ein Trend aus Neuseeland, bei dem Früchte und Eis für garantierte Frische erst bei der Bestellung gemixt werden.

Dal Mattino, Luzern

Bewertung: 4,955

Anzahl Bewertungen: 44

Mitten in Luzern, nur wenige Meter von der Kapellbrücke, befindet sich der Glacé-Stand von Dal Mattino. Die Besucherinnen und Besucher schwärmen hier vom sehr cremigen Eis.

Gabriella Gelato, Oberwil BL

Bewertung: 4,957

Anzahl Bewertungen: 442

Im Kanton Basel-Landschaft gibt es diese authentisch italienische Gelateria. Das Glacé kann drinnen oder draussen im Garten verzehrt werden. Hier schwärmen die Leute vom Geschmack. Um nur eine Rezension zu zitieren: «Selbst eine Anreise von 500 Kilometern lohnt sich, um diese herausragenden Eisspezialitäten zu geniessen.»

Glaces & Sorbets Bougainvillier, Morges VD

Bewertung: 4,963

Anzahl Bewertungen: 81

In der Fussgängerzone von Morges befindet sich diese Perle. Hier darf man sich über eine sehr angenehme Bedienung freuen, der Eigentümer stellt gerne alle Sorten vor. Man merkt, dass alles mit viel Liebe zubereitet wird.

Gelateria Pandito, Basel

Bild: Gelateria Pandito / Instagram

Bewertung: 4,985

Anzahl Bewertungen: 67

Mit selbst gemachtem Glacé in wechselnden Geschmacksrichtungen und sehr netter Bedienung überzeugt das Pandito auf dem ersten Platz. Mit 66 5-Sterne-Bewertungen und einer 4-Sterne-Bewertung spielt die Gelateria Pandito in einer eigenen Liga.

Sie ist sogar gleich zweimal in den Top 20 vertreten, denn sie ist an sonnigen Tagen auch noch am Rhein mit einem mobilen Glacéstand anzutreffen.