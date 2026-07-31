Das sind die beliebtesten Gelaterias der Schweiz
Die Schweiz ist ein Volk von Glacé-Liebhabern: Laut dem Branchenverband Glacesuisse konsumierte die Schweizer Bevölkerung letztes Jahr rund 4,9 bis 5,3 Liter Glacé pro Kopf. Besonders an heissen Julitagen greifen wir zu – dann wird bis zu dreimal mehr Eis geschleckt als an einem verregneten Maitag. Kein Wunder also, dass sich landauf, landab Gelaterias und Glacé-Läden einen Namen machen, die weit über die eigene Nachbarschaft hinaus für Kultstatus sorgen.
Für unser Ranking der besten Gelaterias der Schweiz haben wir 280 Geschäfte in der ganzen Schweiz unter die Lupe genommen. Das Niveau ist insgesamt beeindruckend hoch: Die meisten Betriebe kommen auf eine Bewertung von über 4,5 Sternen. Nur wenige Ausreisser fallen ab. Genau das macht die Auswahl der Top 10 so anspruchsvoll. Nur wer sowohl beim Geschmack als auch beim Service absolute Bestnoten erhält, schafft es an die Spitze.
Inti Gelato, Kägiswil OW
Bewertung: 4,936
Anzahl Bewertungen: 188
Auf halber Strecke zwischen dem Vierwaldstättersee und dem Sarnersee liegt das Glacé-Geschäft Inti Gelato. Laut Bewertungen ist die Auswahl nicht besonders exotisch, aber dafür die Qualität umso besser.
Gelateria Fabbrica del Dolce, Neuenburg
Bewertung: 4,937
Anzahl Bewertungen: 366
Wer sich in Neuenburg eine Pause gönnen möchte, ist hier bestens aufgehoben. Die Gelateria bietet eine grosse Auswahl an exotischen Sorten, darunter beispielsweise Lavendel-Glacé.
Gelateria Chiami, Visp VS
Bewertung: 4,938
Anzahl Bewertungen: 65
In der Bahnhofstrasse in Visp wird diese kleine Gelateria schnell übersehen. Mehrere Bewertungen schwärmen hier aber von der Zusammenstellung des Eises: «Nicht zu süss, sondern genau richtig.»
artyGlaces, Genf
Bewertung: 4,942
Anzahl Bewertungen: 139
In dieser Eisdiele in Genf gibt es exotische Geschmacksrichtungen wie Orangenblüten, Genmaicha und Earl Grey sowie eine Crème de Gruyère, was bei der Kundschaft besonders gut ankommt.
Me Gusta Gelateria, Biel BE
Bewertung: 4,944
Anzahl Bewertungen: 36
Feines hausgemachtes Gelato gibt es auch in Biel. Die Besucherinnen und Besucher halten es hier einfach in den Rezensionen: «Gutes Eis, grosszügige Portionen und freundliche Bedienung.»
Kreafine, Bischofszell TG
Bewertung: 4,946
Anzahl Bewertungen: 56
Für den fünften Platz gehen wir raus in die Natur auf einen Bauernhof. In der Nähe von Bischofszell TG (gleich an der Grenze zum Kanton St.Gallen) steht dieser spezielle Glacéstand. Hier gibt es nämlich Real Fruit Ice Cream: Ein Trend aus Neuseeland, bei dem Früchte und Eis für garantierte Frische erst bei der Bestellung gemixt werden.
Dal Mattino, Luzern
Bewertung: 4,955
Anzahl Bewertungen: 44
Mitten in Luzern, nur wenige Meter von der Kapellbrücke, befindet sich der Glacé-Stand von Dal Mattino. Die Besucherinnen und Besucher schwärmen hier vom sehr cremigen Eis.
Gabriella Gelato, Oberwil BL
Bewertung: 4,957
Anzahl Bewertungen: 442
Im Kanton Basel-Landschaft gibt es diese authentisch italienische Gelateria. Das Glacé kann drinnen oder draussen im Garten verzehrt werden. Hier schwärmen die Leute vom Geschmack. Um nur eine Rezension zu zitieren: «Selbst eine Anreise von 500 Kilometern lohnt sich, um diese herausragenden Eisspezialitäten zu geniessen.»
Glaces & Sorbets Bougainvillier, Morges VD
Bewertung: 4,963
Anzahl Bewertungen: 81
In der Fussgängerzone von Morges befindet sich diese Perle. Hier darf man sich über eine sehr angenehme Bedienung freuen, der Eigentümer stellt gerne alle Sorten vor. Man merkt, dass alles mit viel Liebe zubereitet wird.
Gelateria Pandito, Basel
Bewertung: 4,985
Anzahl Bewertungen: 67
Mit selbst gemachtem Glacé in wechselnden Geschmacksrichtungen und sehr netter Bedienung überzeugt das Pandito auf dem ersten Platz. Mit 66 5-Sterne-Bewertungen und einer 4-Sterne-Bewertung spielt die Gelateria Pandito in einer eigenen Liga.
Sie ist sogar gleich zweimal in den Top 20 vertreten, denn sie ist an sonnigen Tagen auch noch am Rhein mit einem mobilen Glacéstand anzutreffen.