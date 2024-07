Einem feinen Glacé kann in den Ferien fast niemand widerstehen. Bild: www.imago-images.de

Süsse Versuchung in den Sommerferien – wo die Kugel Glacé am günstigsten ist

Mehr «International»

Ein feines Glacé gehört für viele Menschen zu den perfekten Ferien dazu. Denn ein Glacé ist mehr als nur ein süsser Snack: Es bringt Erfrischung an heissen Tagen, ruft Kindheitserinnerungen wach und fördert das soziale Miteinander.

Ob am Strand, in der Stadt oder in den Bergen – eine Kugel Glacé ist in nahezu jeder Ferienregion erhältlich. Allerdings variieren die Preise stark von Ort zu Ort.

Hach, da kommen doch gleich Feriengefühle auf. Bild: www.imago-images.de

Doch wie viel Geld muss für ein Glacé jeweils eingeplant werden? Das Sprachlernportal Preply hat die Preise von Gelaterias in 40 beliebten Feriendestinationen in Europa untersucht und herausgefunden, wo man für eine Kugel Glacé besonders tief in die Tasche greifen muss – und wo sie verhältnismässig günstig zu haben ist.

Für die grosse Glacé-Recherche hat das Portal insgesamt 200 Gelaterias unter die Lupe genommen. Das Ergebnis: Wer von der süssen Versuchung in den Ferien nicht genug bekommen kann, sollte in die Türkei reisen. Zumindest, wenn man sein Portemonnaie schonen will. Mit 0,55 Euro ist eine Kugel Glacé an der türkischen Riviera mit Abstand am günstigsten.

Im Gegensatz dazu müssen Glacé-Liebhaberinnen und -Liebhaber in Norwegen besonders tief in die Tasche greifen – dort kostet eine Kugel Eis satte 5,41 Euro. Norwegen ist damit das teuerste Land für ein Glacé.

Am zweitteuersten ist eine Kugel im Cornet oder im Becher in Zürich, umgerechnet 3,75 Euro muss man hier gemäss Preply dafür bezahlen. Damit muss man in der grössten Schweizer Stadt knapp mehr berappen als in Rom und an der Côte d'Azur.

Deutlich günstiger ist es in den bekannten Feriendestinationen in Österreich und Deutschland, wo man kaum mehr als zwei Euro für eine Kugel bezahlen muss. Das ist deutlich unter dem europäischen Durchschnitt von 2,39 Euro.

Vanille, Schokolade und ... Pistazie

Wie Preply schreibt, hängt die Preisgestaltung für eine Kugel Glacé von verschiedenen Faktoren ab. So sind die Betriebskosten der Gelaterias in touristischen Gebieten höher, insbesondere die Mieten. Ausserdem schwankt der Glacé-Verkauf saisonal stark, und die Inflation hat die Kosten für Zutaten und Kühlung steigen lassen. Diese höheren Kosten müssen die Betreiberinnen und Betreiber in den Sommermonaten kompensieren.

Hinzu kommen die Personalkosten und andere Betriebsausgaben wie Marketing und Abschreibungen von Ware, die nicht verkauft wurde. Darüber hinaus spielt die lokale Steuerpolitik eine Rolle, da in manchen Ländern höhere Mehrwertsteuern auf Lebensmittel erhoben werden.

Überraschung, Überraschung: Pistazie ist die beliebteste Glacé-Sort in Italien. bild: imago-images.de

Bleibt die Frage, welches die beliebteste Glacé-Sorte in Europa ist. Gemäss Preply ist Vanille in den meisten Ländern Europas die Nummer 1, ebenfalls sehr beliebt ist Schokolade. Eine Ausnahme bildet ausgerechnet das Gelato-Land schlechthin: In Italien steht Pistazie zuoberst auf dem Beliebtheitsranking. (pre/avs)