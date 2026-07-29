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Teuerste und günstigste Badis der Schweiz im Preisvergleich 2026

ARCHIV - 18.06.2026, Brandenburg, Forst/Lausitz: Ein Mann springt in einem Freibad ins Wasser. Deutschland steht am Anfang einer mehrt�gigen Hitzewelle. (zu dpa: �Spender f�r freien Freibad-Eintritt: ...
Im Tessin im Schnitt am teuersten: der Sprung ins kalte Nass.Bild: DPA

Das sind die teuersten und günstigsten Badis der Schweiz

Mit der Hitzewelle füllen sich die Badis wieder. Je nach Standort zahlen Gäste aber höchst unterschiedliche Eintritte: Der Vergleich zeigt, wo Baden viel kostet – und wo es gratis ist.
29.07.2026, 17:4129.07.2026, 17:41
Oliver Julier
Oliver Julier

13 Franken für einen Sprung ins kühle Nass – oder gar gratis: Wie viel eine Abkühlung kostet, hängt stark von der Badi ab. Die nächste Hitzewelle ist da und die Schweizer Badigäste orientieren sich wieder an den Freibädern, Seen und Flüssen. Doch Badi ist nicht gleich Badi – vor allem beim Blick auf den Eintrittspreis.

Die Preisspanne der Schweizer Badis ist gross. Das Reiseportal Holidaycheck hat dafür die Preise von 268 Frei-, See- und Flussbädern verglichen: 27 Badis sind gratis. Für die kostenpflichtigen variieren die Preise zwischen 2 und 13 Franken.

Im Schnitt zahlen Erwachsene in der Schweiz 6.90 Franken für einen Besuch in einer kostenpflichtigen Badi. Kinder bezahlen knapp die Hälfte – rund 3.60 Franken.

Die Teuersten

Das teuerste Freibad ist das Lido di Locarno im Tessin: 13 Franken kostet der Eintritt dort für Erwachsene. Auch in Chur bezahlt man viel Geld: Die Freibäder Sand und Obere Au kosten 12 Franken.

  1. Lido di Locarno TI – 13 Franken
  2. Freibad Sand GR – 12 Franken
  3. Freibad Obere Au GR – 12 Franken
  4. Lido di Lugano TI – 11 Franken
  5. Freibad Altdorf UR – 11 Franken
South Switzerland: Airshot from the Lido in Locarno
Für 13 Franken erhält man im Lido di Locarno unter anderem Pools und Strand am Lago Maggiore.Bild: www.imago-images.de

Auch im Lido di Lugano bezahlen Erwachsene stolze 11 Franken. Darum ist es nicht verwunderlich, dass der Kanton Tessin im Schnitt die teuersten Badis stellt – 9.20 Franken kostet der Eintritt durchschnittlich.

Die Untersuchung berücksichtigte dabei alle Kantone mit mindestens fünf erfassten Bädern. Hinter dem Tessin folgen Graubünden (8.23 Franken) und Solothurn (8 Franken).

Die Günstigsten

Am günstigsten ist es durchschnittlich im Kanton Genf (5 Franken) und im Kanton Waadt (6.30 Franken). Die Seebadis Bains des Pâquis und Les Bains du Jet d'eau am Genfersee kosten Erwachsene nur 2 Franken, Kinder sogar nur 1 Franken.

  1. Bains des Pâquis GE – 2 Franken
  2. Les Bains du Jet d'eau GE – 2 Franken
  3. Seebad Brettlibad ZH – 3 Franken
  4. Strandbad Stampf SG – 3.50 Franken

Für 3 Franken können Badefans im Brettlibad in Wädenswil oder im Freibad Aarburg im Aargau schwimmen gehen. In der Zentralschweiz gibt es günstige Optionen in Stans NW oder in Rotkreuz ZG – 4 Franken kostet der Eintritt da.

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In der Stadt Bern gibt es vier kostenlose Badis. Hier das Flussbad Marzili.Bild: KEYSTONE

Die günstigsten Badis sind die 27 Bäder, in denen Erwachsene und Kinder gar nichts bezahlen. In der Stadt Bern sind gleich vier Badis gratis, darunter das Flussbad Marzili. Doch auch Lausanne hat kostenlose Freibäder mit Pool, Zürich punktet mit gratis Badis an der Limmat und am Zürichsee.

Rabatt für Kinder, Lernende und Studierende

Fast zwei Drittel der untersuchten kostenpflichtigen Badis bieten Rabatte für Lernende und Studierende an. Im Schnitt sparen sie 1.90 Franken bzw. knapp 28 Prozent des vollen Preises.

Hier ist es für Studierende und Lernende am günstigsten:

  1. Bains des Pâquis GE – 1 Franken
  2. Les Bains du Jet d'eau GE – 2 Franken
  3. Strandbad Rietliau ZH – 2 Franken
  4. Schwimmbad Laufenburg AG – 2.50 Franken
  5. Freibad Salez SG – 2.50 Franken

Kinder zahlen schweizweit knapp die Hälfte der Erwachsenenpreise. Unter-6-Jährige kommen in die meisten Badis gratis rein.

Der Pommes-Preis-Check

Zu einem klassischen Baditag gehört eine Portion Pommes. Doch nebst den Eintritten variieren auch hier die Preise stark. Holidaycheck erhob die Preise für eine Portion Pommes aus 31 Schweizer Badis.

Die teuersten Pommes gibt es im Erlebnisbad Seefeldpark in Sarnen OW: 11 Franken kostet die Portion. In Davos GR bezahlen Gäste von Bachi's Strandbad 10 Franken – im Strandbad Cham ZG 9 Franken.

Am wenigsten bezahlen Badigängerinnen und Badigänger im Freibad Tägi in Wettingen AG oder im Strandbad Tribschen in Luzern. Dort kostet der Snack nur 5.50 Franken.

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