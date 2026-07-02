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Zürcher Badis sollen im Sommer spätestens um 7 Uhr öffnen

Zürcher Badis sollen im Sommer spätestens um 7 Uhr öffnen

02.07.2026, 15:1502.07.2026, 15:15

Die Stadtzürcher Badis sollen in den Sommermonaten ihre Tore länger öffnen: bereits ab 7 Uhr morgens und abends bis 22 Uhr. Grüne Gemeinderatsmitglieder haben ein entsprechendes Postulat eingereicht.

Bei Temperaturen um die 35 Grad geniesst ein Badegast am Mittwoch, 6. August 2003, in der Badi Tiefenbrunnen in Zuerich einen Sprung ins kalte Nass. Das heisse Wetter soll laut den Vorhersagen noch ei ...
Die Badi Tiefenbrunnen in Zürich.Bild: KEYSTONE

Die Stadt Zürich sei eine Hitzeinsel und werde wegen der Klimakrise immer mehr Hitzetage und Tropennächte erleben, heisst es im Postulat.

Um vor und nach der Arbeit oder anderweitigen Verpflichtungen ins Wasser tauchen zu können, um den Körper abzukühlen oder sich trotz der hohen Temperaturen sportlich zu betätigen, sei es insbesondere angesichts der zunehmenden Hitzetage wichtig, die Öffnungszeiten der Bäder entsprechend anzupassen. Den Postulantinnen schwebt eine flächendeckende Öffnung ab 7 Uhr sowie eine Verlängerung bis 22 Uhr vor.

Um weiterhin die Sicherheit in den Bädern zu gewähren, sei es wichtig, dass die Stadt Zürich weiterhin genügend Aufsichtspersonal einstellt und die Anzahl fortlaufend prüfe, heisst es.

Das Zürcher Stadtparlament wird in einer der kommenden Sitzungen über die Öffnungszeiten diskutieren und entscheiden, ob es den Vorstoss an den Stadtrat überweisen will. (hkl/sda)

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