freundlich29°
DE | FR
burger
Schweiz
Leben

Badi-Ranking: Die beliebtesten Schwimmbäder der Schweiz

Freibad Schwimmbad Marzili, Marzilibad, Corona, Aare, Bern, Schutzkonzept, Sommer, 2020
Das Freibad Marzili in Bern mit seiner beeindruckenden Skyline der Schweiz.Bild: Sportamt der Stadt Bern
Ranking

Das sind die 10 beliebtesten Badis der Schweiz

Da wir alle eine Abkühlung brauchen können, haben wir uns auf die Suche nach der beliebtesten Badi der Schweiz gemacht. Die Google-Bewertungen zeigen: Herr und Frau Schweizer mögen eher kleine, gemütliche Schwimmbäder mit einer schönen Aussicht.
28.06.2026, 10:1028.06.2026, 10:10
Jelle Schutter
Jelle Schutter

In ganz Europa werden aktuell Rekordtemperaturen gemessen und die sommerlichen Temperaturen treiben Herr und Frau Schweizer wieder in Scharen in die Badis.

Doch in welchen Schwimmbädern kühlen sich die Schweizerinnen und Schweizer am liebsten ab? Ein Blick auf die Google-Bewertungen der über 500 Schweizer Badis – Camping-Plätze, Zoos und einfache Badestellen ausgenommen – zeigt, dass vor allem die kleinen, gemütlichen Schwimmbäder zu den beliebtesten des Landes gehören.

Zu den Daten
Die Schwimmbäder wurden aus der Open-Source-Karte OpenStreetMap exportiert und anschliessend mit den jeweiligen Bewertungen aus Google Maps abgeglichen. Schwimmbäder mit 20 oder weniger Bewertungen wurden nicht berücksichtigt. Ist euer Schwimmbad nicht auf der Liste, obwohl es mehr als 20 Google-Bewertungen hat, oder habt ihr sonst einen Fehler entdeckt, dann meldet euch gerne: jelle.schutter@watson.ch

Auf Google können Badi-Besucherinnen und -Besucher eine Bewertung zwischen 1 und 5 Sternen hinterlassen. Alle von uns untersuchten Schwimmbäder erhielten mindestens 3 oder mehr Sterne, aber keine Badi mit mehr als 20 Bewertungen schaffte ein perfektes Rating von 5 Sternen. Doch übertraff die gesamte Top 10 die 4,8-Sterne-Marke.

Inhaltsverzeichnis
Bergbadi BergünFreibad HeimenhausBadewiese NaglikonBergbadi SchwändiSchwimmbad EspiBadanstalt WydenFreibad WilchingenSeebad FaulenseeSchwimmbad WaldbortStrandbad Untersee

Bergbadi Bergün

Bergbadi Bergün
Bild: Ursina Barblan / Bergün Filisur Tourismus

Note: 4,95/5
Anzahl Bewertungen: 59

Auf Google schneidet die Bergbadi Bergün am besten ab. In den Reviews schwärmen die Gäste von der idyllischen Aussicht auf die Berge, welche Bergün umschliessen. Das Bad wirbt mit einem 50-Meter-Pool mit Rutsche und einem Kinderbad mit Brunnen.

Freibad Heimenhaus

Bild
Bild: Webseite Gemeinde Kirchlindach

Note: 4,92/5
Anzahl Bewertungen: 25

Das Freibad von Kirchlindach im Kanton Bern ist nicht sehr gross und hat keine Badeaufsicht, aber dafür ist es kostenlos zugänglich. Das Bad hat ein abgetrenntes Kinderbecken und an einigen Wochentagen gibt es für den kleinen Hunger auch einen Kiosk.

Badewiese Naglikon

Bild
Bild: Screenshot Google Maps

Note: 4,90/5
Anzahl Bewertungen: 31

Den letzten Podestplatz belegt die Badewiese Naglikon. Die Wiese liegt in Au ZH am Zürichsee. Es hat ein Beachvolleyballfeld, eine Grillstelle und, wie der Name schon vermuten lässt, hat das Bad eine grosse Liegewiese. Der Einstieg in den Zürichsee erfolgt über einen langen Steg und bei gutem Wetter sorgt ein Imbissstand für Verpflegung.

Bergbadi Schwändi

Bergbadi Schwändi
Bild: Webseite Bergbadi Schwändi

Note: 4,89/5
Anzahl Bewertungen: 44

Auf dem vierten Platz liegt eine weitere Bergbadi: die von Schwändi bei Glarus. Mit einem Becken von 15 mal 10 Meter ist es auch zugleich das kleinste Bad in den Top 10. Die kleine Grösse wird auch in den Bewertungen geschätzt: «Kleiner, aber sehr schöner Pool mit Privatbad-Charakter», wie ein Besucher schreibt.

Schwimmbad Espi

Schwimmbad Espi
Bild: Schaffhauserland Tourismus

Note: 4,85/5
Anzahl Bewertungen: 27

In Stein am Rhein im Kanton Schaffhausen liegt die Flussbadi Espi. Das Bad liegt am Rhein und ist durch eine Holzumrandung von der Strömung abgetrennt. Laut den Kommentaren soll das Bad super für Kinder sein und einen schönen Ausblick auf die Altstadt bieten.

Badanstalt Wyden

Holzbadi Wyden
Bild: Instagram / Holzbadi Wyden

Note: 4,83/5
Anzahl Bewertungen: 35

Am Zürichsee in Erlenbach liegt die Badanstalt Wyden. Von der Terrasse des Bades gelangt man über eine Treppe direkt in den Zürichsee. Neben dem historischen Gebäude gibt es eine Liegewiese. In den Bewertungen wird besonders oft die Freundlichkeit des Personals erwähnt.

Rauszeit
Diese 8 Bergseen sorgen während diesen Hitzetagen für Abkühlung

Freibad Wilchingen

Freibad Wilchingen
Bild: google maps / freibad wilchingen

Note: 4,818/5
Anzahl Bewertungen: 22

Im äussersten Westen des Kantons Schaffhausen und mitten in der Natur liegt das Freibad Wilchingen. Das 25-Meter-Bad mit angrenzendem Nichtschwimmerbecken und Spielplatz ist laut den Bewertungen ideal für Familien mit Kinder. Eine Bewertung bringt es auf den Punkt: «Familiär. Freundlich. In der Natur. Einfach zum Geniessen.»

Seebad Faulensee

Strandbad Faulensee
Bild: webseite interlaken Tourismus

Note: 4,815/5
Anzahl Bewertungen: 162

Im Kanton Bern befindet sich am Ufer des Thunersees das Seebad Faulensee. Auch hier loben die Besuchenden die schöne Aussicht. Das Bad, mit Umkleiden und Duschen, ist frei zugänglich. Der Parkplatz ist jedoch kostenpflichtig.

Schwimmbad Waldbort

Freibeid Wengen/Waldbort
Bild: ROLF WEGMUELLER / Wengen Tourismus

Note: 4,806/5
Anzahl Bewertungen: 72

Für den neunten Platz geht es nach Wengen im Kanton Bern. Dort liegt das Schwimmbad Waldbort. Nebst dem Hauptbecken mit Sprungbrett gibt es noch ein abgetrenntes Kinderbecken. Besonders freuen sich die Besucherinnen und Besucher über die Aussicht auf die umliegenden Alpen.

Strandbad Untersee

Strandbad Untersee
Bild: Webseite Arosa Lenzerheide

Note: 4,803/5
Anzahl Bewertungen: 76

Das Strandbad Untersee liegt mitten in Arosa GR. Im Bad hat es kleine Kinderplanschbecken und Volleyballfelder. Am See gibt es einen Sandstrand und einen Sprungturm mit einem 1-Meter- und 3-Meter-Sprungbrett. Der Sprung ins kühle Nass auf fast 1700 Meter über Meer bringt garantiert eine Abkühlung.

Welches ist deine Lieblings-Badi? Schreib es in die Kommentare!

Mehr zum Thema:

Der simple Kühltrick, der wenigstens beim Einschlafen hilft
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
In diese Pools willst du ohne nachzudenken reinspringen
1 / 23
In diese Pools willst du ohne nachzudenken reinspringen
Ein Pool für die Musikalischen unter uns.
quelle: imgur
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Hast du in der Badi früher «die Katze» gemacht? Dann zieh dir mal diese Norwegerin rein
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
5 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
5
Hitzewelle legt Migros-Kühlregale in mehreren Filialen lahm
Die Hitzewelle ist noch immer nicht zu Ende. Inzwischen stellt sie auch den Detailhandel vor Herausforderungen. So berichtet 20 Minuten, dass in mehreren Migros-Filialen Kühl- und Tiefkühlanlagen aufgrund der extrem hohen Temperaturen teilweise ausser Betrieb sind.
Zur Story