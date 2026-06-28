Das Freibad Marzili in Bern mit seiner beeindruckenden Skyline der Schweiz. Bild: Sportamt der Stadt Bern

Ranking

Das sind die 10 beliebtesten Badis der Schweiz

Da wir alle eine Abkühlung brauchen können, haben wir uns auf die Suche nach der beliebtesten Badi der Schweiz gemacht. Die Google-Bewertungen zeigen: Herr und Frau Schweizer mögen eher kleine, gemütliche Schwimmbäder mit einer schönen Aussicht.

Jelle Schutter Folge mir

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In ganz Europa werden aktuell Rekordtemperaturen gemessen und die sommerlichen Temperaturen treiben Herr und Frau Schweizer wieder in Scharen in die Badis.

Doch in welchen Schwimmbädern kühlen sich die Schweizerinnen und Schweizer am liebsten ab? Ein Blick auf die Google-Bewertungen der über 500 Schweizer Badis – Camping-Plätze, Zoos und einfache Badestellen ausgenommen – zeigt, dass vor allem die kleinen, gemütlichen Schwimmbäder zu den beliebtesten des Landes gehören.

Zu den Daten Die Schwimmbäder wurden aus der Open-Source-Karte OpenStreetMap exportiert und anschliessend mit den jeweiligen Bewertungen aus Google Maps abgeglichen. Schwimmbäder mit 20 oder weniger Bewertungen wurden nicht berücksichtigt. Ist euer Schwimmbad nicht auf der Liste, obwohl es mehr als 20 Google-Bewertungen hat, oder habt ihr sonst einen Fehler entdeckt, dann meldet euch gerne: jelle.schutter@watson.ch

Auf Google können Badi-Besucherinnen und -Besucher eine Bewertung zwischen 1 und 5 Sternen hinterlassen. Alle von uns untersuchten Schwimmbäder erhielten mindestens 3 oder mehr Sterne, aber keine Badi mit mehr als 20 Bewertungen schaffte ein perfektes Rating von 5 Sternen. Doch übertraff die gesamte Top 10 die 4,8-Sterne-Marke.

Bergbadi Bergün

Note: 4,95/5

Anzahl Bewertungen: 59



Auf Google schneidet die Bergbadi Bergün am besten ab. In den Reviews schwärmen die Gäste von der idyllischen Aussicht auf die Berge, welche Bergün umschliessen. Das Bad wirbt mit einem 50-Meter-Pool mit Rutsche und einem Kinderbad mit Brunnen.

Freibad Heimenhaus

Note: 4,92/5

Anzahl Bewertungen: 25

Das Freibad von Kirchlindach im Kanton Bern ist nicht sehr gross und hat keine Badeaufsicht, aber dafür ist es kostenlos zugänglich. Das Bad hat ein abgetrenntes Kinderbecken und an einigen Wochentagen gibt es für den kleinen Hunger auch einen Kiosk.

Badewiese Naglikon

Bild: Screenshot Google Maps

Note: 4,90/5

Anzahl Bewertungen: 31

Den letzten Podestplatz belegt die Badewiese Naglikon. Die Wiese liegt in Au ZH am Zürichsee. Es hat ein Beachvolleyballfeld, eine Grillstelle und, wie der Name schon vermuten lässt, hat das Bad eine grosse Liegewiese. Der Einstieg in den Zürichsee erfolgt über einen langen Steg und bei gutem Wetter sorgt ein Imbissstand für Verpflegung.

Bergbadi Schwändi

Note: 4,89/5

Anzahl Bewertungen: 44

Auf dem vierten Platz liegt eine weitere Bergbadi: die von Schwändi bei Glarus. Mit einem Becken von 15 mal 10 Meter ist es auch zugleich das kleinste Bad in den Top 10. Die kleine Grösse wird auch in den Bewertungen geschätzt: «Kleiner, aber sehr schöner Pool mit Privatbad-Charakter», wie ein Besucher schreibt.

Schwimmbad Espi

Note: 4,85/5

Anzahl Bewertungen: 27



In Stein am Rhein im Kanton Schaffhausen liegt die Flussbadi Espi. Das Bad liegt am Rhein und ist durch eine Holzumrandung von der Strömung abgetrennt. Laut den Kommentaren soll das Bad super für Kinder sein und einen schönen Ausblick auf die Altstadt bieten.

Badanstalt Wyden

Note: 4,83/5

Anzahl Bewertungen: 35



Am Zürichsee in Erlenbach liegt die Badanstalt Wyden. Von der Terrasse des Bades gelangt man über eine Treppe direkt in den Zürichsee. Neben dem historischen Gebäude gibt es eine Liegewiese. In den Bewertungen wird besonders oft die Freundlichkeit des Personals erwähnt.

Freibad Wilchingen

Bild: google maps / freibad wilchingen

Note: 4,818/5

Anzahl Bewertungen: 22



Im äussersten Westen des Kantons Schaffhausen und mitten in der Natur liegt das Freibad Wilchingen. Das 25-Meter-Bad mit angrenzendem Nichtschwimmerbecken und Spielplatz ist laut den Bewertungen ideal für Familien mit Kinder. Eine Bewertung bringt es auf den Punkt: «Familiär. Freundlich. In der Natur. Einfach zum Geniessen.»

Seebad Faulensee

Note: 4,815/5

Anzahl Bewertungen: 162

Im Kanton Bern befindet sich am Ufer des Thunersees das Seebad Faulensee. Auch hier loben die Besuchenden die schöne Aussicht. Das Bad, mit Umkleiden und Duschen, ist frei zugänglich. Der Parkplatz ist jedoch kostenpflichtig.

Schwimmbad Waldbort

Note: 4,806/5

Anzahl Bewertungen: 72

Für den neunten Platz geht es nach Wengen im Kanton Bern. Dort liegt das Schwimmbad Waldbort. Nebst dem Hauptbecken mit Sprungbrett gibt es noch ein abgetrenntes Kinderbecken. Besonders freuen sich die Besucherinnen und Besucher über die Aussicht auf die umliegenden Alpen.

Strandbad Untersee

Note: 4,803/5

Anzahl Bewertungen: 76

Das Strandbad Untersee liegt mitten in Arosa GR. Im Bad hat es kleine Kinderplanschbecken und Volleyballfelder. Am See gibt es einen Sandstrand und einen Sprungturm mit einem 1-Meter- und 3-Meter-Sprungbrett. Der Sprung ins kühle Nass auf fast 1700 Meter über Meer bringt garantiert eine Abkühlung.

Welches ist deine Lieblings-Badi? Schreib es in die Kommentare!