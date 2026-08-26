recht sonnig20°
DE | FR
burger
Schweiz
Leben

Volksmusikgruppe Oesch's die Dritten sagt Adieu mit «Merci»-Tour

Les membres du groupe folklorique Oesch&#039;s die Dritten, chantent sur la scene de la salle Metropole lors du festival Label Suisse le samedi 19 septembre 2020 a Lausanne. (KEYSTONE/Jean-Christophe ...
Die Gruppe aus bernischen Schwarzenegg besteht aus Hansueli und Annemarie Oesch, ihren Kindern Melanie, Kevin und Mike sowie dem Akkordeonisten Urs Meier.Bild: KEYSTONE

Volksmusikgruppe Oesch's die Dritten sagt Adieu mit «Merci»-Tour

26.08.2026, 10:5826.08.2026, 10:58

Die für 2027 und 2028 geplante «Merci»-Tour von Oesch's die Dritten soll die letzte der Familienband sein. Das teilte die Volksmusikgruppe aus dem Berner Oberland am Mittwoch mit.

Die Tour gilt somit nicht nur dem 30. Bandjubiläum, sondern auch dem Abschied. Nach deren Abschluss werde es Oesch's die Dritten «in der Form und Besetzung», wie man sie kennt, nicht mehr geben, schreibt das Sextett auf seiner Website. Die Gruppe aus bernischen Schwarzenegg besteht aus Hansueli und Annemarie Oesch, ihren Kindern Melanie, Kevin und Mike sowie dem Akkordeonisten Urs Meier.

Als Familie habe man gespürt, dass die Zeit für einen Schlusspunkt gekommen sei, heisst es auf der Website und in einem Instagram-Post der Band: «Wir wollen aufhören, wenn's am schönsten ist. Wir haben unser ganzes Herzblut, unsere Kreativität und unfassbar viel Zeit in Oesch's die Dritten gesteckt und auch deshalb wollen wir es nicht dem Zufall, dem Alter oder den Entwicklungen im Musikbusiness überlassen, wann unsere gemeinsame Reise endet.»

Vergangenen Winter mussten Oesch's die Dritten Konzerte in Deutschland aufgrund von Rückenproblemen von Vater Hansueli Oesch verschieben. Nun ist aber eine Abschlusstournee und damit auch ein letztes Album geplant. Es sind zusätzliche Konzertdaten zur Tournee dazugekommen, darunter in Bern und in Montreux. (sda)

Mehr News:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Amerikanische Milliardäre und der Techno-Faschismus
1 / 13
Amerikanische Milliardäre und der Techno-Faschismus

Einige der reichsten und mächtigsten Männer aus dem Silicon Valley treiben demokratiefeindliche Machenschaften voran. Der US-Journalist Gil Durán (Bild) prangert in seinem Buch «The Nerd Reich» und einem gleichnamigen Podcast bekannte Akteure an ...
quelle: screenshot: youtube
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Frage nach Comeback bringt Roger Federer zum Lachen
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Wie ein Kleid Frauen mehr Freiheit brachte
Gegen Ende des 19. Jahrhunderts wuchs die Kritik an dem Korsett: Es galt als gesundheitsgefährdend und einschränkend. Die Frauenbewegung kämpfte auch in der Schweiz für das Reformkleid – für Bewegungsfreiheit, Emanzipation und einen Schnitt, der dem Körper diente, anstatt einem Modediktat zu folgen.
Korsette, beziehungsweise «Mieder», «Schnürbrüste» oder «Leibstücke», wie sie bis ins 19. Jahrhundert bezeichnet wurden, sind schon seit dem Spätmittelalter Teil unserer Kleidung. Je nach Mode und Zeitgeist werden sie enger und einschränkender getragen oder lockerer geschnürt. Das Korsett verhilft dabei zu der gewünschten Körperform der aktuellen Mode: So fand das Korsett ab der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts in Europa seinen Höhepunkt mit der «spanischen Mode». Der konische, steife Oberkörper wurde zu einem Indiz, dass man zur oberen Gesellschaftsschicht gehörte. Das dafür benötigte Korsett wurde bei Männern und Frauen beliebt und auch Kinder trugen es zur Nachahmung der Erwachsenenmode.
Zur Story