In den Basler Trams wird über US-Wahlen informiert. Bild: Democrats Abroad Switzerland

US-Demokraten rufen Schweiz-Amerikaner im ÖV zum Wählen auf

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«Sind Sie US-Bürger?» steht auf Plakaten in den Schweizer Städten Basel, Genf und Zürich geschrieben. Die Democrats Abroad wollen so US-Bürgerinnen und Bürger, die in der Schweiz leben, für die Midterm-Wahlen im November mobilisieren.

Wie das SRF berichtet, sind die Flyer mit QR-Codes versehen, welche zu parteiunabhängigen Wahlinfo-Webseiten führen. US-Bürgerinnen und Bürger können sich da für eine Teilnahme an den Zwischenwahlen registrieren.

Fast 32'000 Personen in der Schweiz waren bei der Präsidentschaftswahl 2024 gemäss Bund in den USA wahlberechtigt. Die meisten von ihnen leben in Genf, Zürich und Basel. Etwa die Hälfte besitzt auch einen Schweizer Pass.



«Grossflächige Werbung im öffentlichen Verkehr schien die beste Verwendung unserer finanziellen Mittel zu sein», erklärt Liz Voss, Präsidentin des Basler Ablegers, gegenüber SRF. Im Moment sollen auch die Konditionen für Werbung in Trams günstig sein.

Nebst den Flyern im öffentlichen Verkehr setzen die Democrats Abroad auf Postkarten an Mitglieder. Bezahlte politische Werbung in den sozialen Medien ist ihnen aufgrund neuer Datenschutzvorschriften nicht möglich.

In den Midterm-Wahlen wird das US-amerikanische Parlament zu grossen Teilen erneuert. Alle Amtsinhaber des Repräsentantenhauses, sowie ein Drittel des Senats stehen zur Wahl. In beiden Kammern halten die Republikaner – die Partei von Präsident Donald Trump – die Mehrheit. Diese Mehrheiten wollen die Demokraten im November kippen. Gewählt wird am 3. November.

(nil)