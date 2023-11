Was verschenkst du dieses Jahr, lieber User? (Wir brauchen Inspiration ...)

Was ist das beste Geschenk, das du je erhalten hast?

Welche Geschenke freuen euch am meisten? 9 watson-Frauen geben Antwort

Schreib deinen Geschenkvorschlag in das entsprechende Feld.

Was ist das beste Weinachtsgeschenk?

Sag uns, was du schenkst

Schreibe es als Stichwort ins Formular, wir werden die Antworten in einer neuen Story für dich auswerten – vielleicht bist du ja noch froh um den einen oder anderen Tipp.

Aber was schenkt man denn heute so?

Es scheint, als käme Weihnachten jedes Jahr ein bisschen früher. Wer noch Geschenke für seine Liebsten besorgen muss, könnte langsam ein bisschen in Zeitdruck geraten.

Mittlerweile kennen ihn auch Millionen von Menschen, die mit Football nichts am Hut haben: Travis Kelce, der neue Freund von Über-Star Taylor Swift. Nun gab er ein Interview, in dem er Details über die Beziehung verriet.

In einem ausführlichen Interview mit dem «Wall Street Journal» spricht der Spieler der Kansas City Chiefs über sein erstes Treffen mit Taylor Swift sowie den grossen Rummel, der die 33-Jährige umgibt. Bereits zuvor verriet Kelce in seinem Podcast mit seinem Bruder Jason, dass er Swift nicht hatte treffen können, als er im Juli ihr Eras-Tour-Konzert im Arrowhead Stadium in Kansas City, Missouri, besuchte.