«Ich freue mich über knifflige Rätsel-, Wissens-, oder Gesellschaftsspiele, wie z.B. die Exit-Spiele. Kreative Ausflüge, auf die ich alleine nie gekommen wäre, sind auch toll. Grundsätzlich mag ich aber Weihnachtsgeschenke nicht so. Mir fehlt es an nichts und wenn ich was Materielles brauche, kaufe ich das meistens am liebsten selbst. Zu Weihnachten wünsche ich mir darum jedes Jahr eine Spende. Bei HEKS kann man zum Beispiel Geissen, Hühner, Velos oder Saatgut spenden lassen. Auf dem Zertifikat sieht man auch gleich, wohin und zu wem das Geld dann geht.»