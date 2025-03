Demonstration am Weltfrauentag 2024 in Genf. Bild: KEYSTONE

Mit diesen Events feiert die Schweiz den Weltfrauentag

Rund um den Globus feiern Frauen am 8. März den Internationalen Frauentag. Auch in der Schweiz finden an diesem Tag einige Veranstaltungen statt. Neun Highlights.

Zürich

FemBazar

Die Frauenzentrale Zürich veranstaltet den femBazar im Plaza Club, bei dem rund 40 Stände von Frauenunternehmen vertreten sind. Die Veranstaltung beginnt am Freitag, 7. März. Alle Besucherinnen sind herzlich eingeladen, gemeinsam in den Weltfrauentag hineinzutanzen.

Sonderausstellung Indigene Kulturen in Bewegung

Das Nordamerika Native Museum NONAM in Zürich widmet sich am 8. März indigenen Frauen und Traditionen, die den Feminismus beeinflussten. Die Ausstellung beleuchtet die Geschichten und Kämpfe dieser Frauen, die oft im Schatten der Geschichte standen.

Besonderes Filmprogramm

Das Arthouse Le Paris hat für den 8. März ein besonderes Filmprogramm zusammengestellt, das Frauen vor und hinter der Kamera zeigt. Auf dem Programm steht der hochgelobte Schweizer Film «Heldin», gefolgt von einem mit Expertinnen für Intensivpflege.

Bern

Veranstaltung «Leben, Lektüren und Literatur»

Der Förderverein des Schweizer Literaturarchivs in Bern lädt zur Veranstaltung mit den renommierten Schweizer Literaturkennerinnen Klara Obermüller und Pia Reinacher. Sie sprechen über prägende Texte von Frauen und teilen ihre eigenen Erfahrungen im Literaturbetrieb.

Biel

Buchpräsentation «Frauen und Steine»

In Biel wird der Weltfrauentag ebenfalls literarisch gefeiert. Regina Dürig stellt ihren Erzählband «Frauen und Steine» vor, in dem sie die Frage aufstellt, wie man gegen die patriarchale Versteinerung der Welt ankommen kann.

Chur

Veranstaltungen «Frauen, Kultur, Literatur»

In Chur finden unter dem Thema «Frauen, Kultur, Literatur» Diskussionen und Präsentationen statt, organisiert von der Frauenzentrale Graubünden. Der Fokus liegt auf Geschlechtergerechtigkeit im Sport. Es wird unter anderem der Film «Battle of the Sexes – Gegen jede Regel» gezeigt. Im Anschluss folgt eine Podiumsdiskussion.



Winterthur

Stadtführung «Frauenthur – Korsett und Aufbruch»

Das «House of Winterthur» organisiert eine 1,5-stündigen Stadtführung, bei der du die Möglichkeit hast, die Geschichte der Frauen in Winterthur zu entdecken.



Luzern

Sonderausstellung «Frauenspuren›»

Die Galerie Palette lädt vom 7. bis 9. März zur Ausstellung «Frauenspuren» ein. Die Ausstellung zeigt Werke von Künstlerinnen, die sich intensiv mit den vielfältigen Facetten des Frauseins auseinandersetzen.

Aarau

Spezialführung im Zeichen des Frauenfussballs

Die Stadt Aarau organisiert eine Spezialfrauenführung durch die Aarauer Gassen – mit Fokus auf den Frauenfussball. Im Rahmen der Frauen Fussball EM 2025 in der Schweiz dreht sich alles um die Geschichte und Entwicklung des Frauensports.

