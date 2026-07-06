Dieser Garten in Nänikon ZH zog am Wochenende viele Blicke auf sich. Bild: reddit

Trump im Vorgarten: Dekoration in Nänikon ZH sorgt für Aufsehen

In Nänikon ZH dekoriert ein Anwohner seinen Garten zum US-Nationalfeiertag am 4. Juli «republikanisch». Im Internet und in der Dorfbeiz gibt die Deko zu reden.

Hanna Hubacher Folge mir

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Seit Samstag sorgen auf Reddit zwei Bilder für Irritation. Darauf zu sehen: ein üppig geschmückter Garten zum Nationalfeiertag der USA – und mittendrin ein lebensgrosser Donald Trump. Daneben weht eine überdimensionierte US-Flagge, aus dem Boden ragen Schilder mit der Aufschrift «vote republican» und «America First». Die Fenster des alten Hauses sind mit Stoffbehängen in US-Farben geschmückt, dazwischen stecken kleine US-Flaggen.

Die Bilder stammen nicht etwa aus einem amerikanischen Vorort, sondern aus dem zürcherischen Nänikon.

Auf Reddit ärgern sich die User grossmehrheitlich über die Dekoration. Sie vermuten einen amerikanischen Patrioten hinter der Aufmachung.

Auch die Fassade des Hauses erscheint im USA-Kleid. Bild: reddit

Unverständnis in der Dorfbeiz

Ein Augenschein am Montagmorgen zeigt: Die Trumps sind weg, die Flaggen und Behänge auch. Nur noch ein paar auf den Rasen gemalte Sterne und neben dem Eingang deponierte US-Flaggen zeugen von der Dekoration vom Wochenende. Der Urheber der Deko-Aktion ist nicht zuhause.

In der Dorfbeiz gleich ums Eck ist der Gartenschmuck immer noch Thema. Eine Gruppe älterer Männer und Frauen, die zusammen um den Tisch sitzen, hat wenig Verständnis für die Aufmachung – insbesondere für die prominenten Trump-Figuren.

Das Grüppchen ist politisch nicht einverstanden mit dem aktuellen US-Präsidenten. «Das ist ein Verbrecher!», ruft ein Mann vom einen Tischende.

Am anderen führt ebenfalls einer aus, was ihn stört: der Iran-Krieg, die Zölle, die jüngsten Medienberichte über die mögliche Einflussnahme bei der Fussball-WM. Für ihn sei mit der Dekoration eine Grenze dessen, was er vertretbar finde, überschritten. Der Mann schliesst mit: «Meine Stimme kriegt Trump nicht!» Die Frau zu seiner Rechten erinnert ihn daran, dass er ohnehin nicht für Trump abstimmen könne.

Da meldet sich der Herr vom unteren Tischende nochmals zu Wort: «Nänikon gehört nicht Trump.» Sein Sitznachbar erwidert: «Noch nicht.»

Doch längst nicht alle stören sich an den US-Flaggen und Trump-Konterfeis in ihrer Nachbarschaft. So etwa zwei Frauen, die im Nachbargarten des geschmückten Hauses sitzen.

Zwar seien auch sie keine Fans von Trump. Doch sie finden: «Leben und leben lassen.» Und erwähnen, dass der Anwohner sein Haus gerne ausgiebig schmücke: «Sie sollten den Garten mal zu Halloween sehen!»

Dekorateur sieht kein Problem

Hinter der Dekoration steht der 27-jährige Manuel T.* Er ist Landschaftsgärtner und sagt am Telefon: «Ich liebe die Vereinigten Staaten von Amerika.» Und er liebe es, zu dekorieren – am liebsten «amerikanisch»: gross, bunt, übertrieben und auffällig. Normalerweise tue er dies zu Weihnachten oder zu Halloween. Aufgrund des 250-jährigen Jubiläums seines Lieblingslandes habe er das Haus nun erstmals für den Unabhängigkeitstag geschmückt.

Er habe am Samstag auch eine kleine Feier veranstaltet und Bier ausgeschenkt. Die Reaktionen seien hauptsächlich positiv aufgefallen. Passantinnen und Passanten hätten Fotos und Videos vom Garten gemacht.

Manuel T. hat zwar keinen direkten Bezug zu den USA und war selbst noch nie dort, gibt aber an, dass er die Mentalität, die Strassen, die Autos und die Vorstädte faszinierend findet. Und den christlichen Glauben.

Manuel T. verortet sich politisch als eher rechts. Trotzdem betont er: «Ich wollte kein politisches Zeichen setzen.»

Die Pappfiguren von Donald Trump und die Schilder «vote republican» will er denn nicht als politisches Statement verstanden wissen. Er habe lediglich gewollt, dass es «richtig republikanisch» aussehe, ganz so wie ein Vorgarten in einem US-amerikanischen Suburb vor den Wahlen.

Manuel T. sagt, er sei nicht mit allem einverstanden, was Trump mache – etwa, was den Iran-Krieg oder die Inflation angehe. Aber er bewundere Trumps Migrationspolitik und dass dieser «kein Blatt vor den Mund» nehme.

Er verstehe zwar, dass einige Leute ein Problem mit der Dekoration hätten. «Aber in der Schweiz haben wir noch immer die Meinungsfreiheit.»

Keine Beschwerden bei der Polizei

Bei der zuständigen Stadtpolizei seien keine Beschwerden wegen des Gartens eingegangen, gibt die Abteilung Sicherheit der Stadt Uster auf Anfrage bekannt. Die Dekoration sei Mitarbeitenden der Stadtpolizei Uster am 4. Juli jedoch aufgefallen.

Einschreiten würde die Stadtpolizei nur dann, wenn eine Gartendekoration die Verkehrssicherheit einschränke oder strafrechtlich relevant sei. «Das ist hier aber augenscheinlich nicht der Fall», heisst es auf den Garten mit der Trump-Deko bezogen.

(*Name geändert)