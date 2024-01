Ein weiterer Aspekt der Strukturerhebung des BFS ist der Arbeitsmarkt in der Schweiz. Die meisten Arbeitnehmenden hat mit 54 Prozent der Kanton Zürich. Obwalden und Appenzell Innerrhoden haben einen besonders hohen Anteil an Lernenden und Selbstständigen. Am meisten Erwerbslose gibt es im Kanton Genf (6 Prozent). Der Kanton Tessin fällt besonders durch die vielen Nichterwerbstätigen (45 Prozent) auf.

Je nach Kanton variiert der Anteil der Doppelbürger/-innen. In Genf ist er mit 48 Prozent am höchsten. Die tiefste Anzahl an Doppelbürger/-innen hat der Kanton Obwalden mit nur fünf Prozent.

Die Erhebung zeigt, dass die zehn am stärksten vertretenen Gruppen das Schweizer Bürgerrecht am häufigsten durch Einbürgerung erlangten. Besonders Menschen aus dem Kosovo (94 Prozent), Serbien (90 Prozent) und Nordmazedonien (90 Prozent) liessen sich erfolgreich einbürgern. Die schweizerisch-französischen Doppelbürger/-innen sind die einzige Gruppe, welche die Schweizer Staatsbürgerschaft öfter bei der Geburt (57 Prozent) als durch Einbürgerung (43 Prozent) erhalten hat.

Wer wann in die Berge kann – das ist der Sportferien-Flickenteppich der Schweiz

Die Sportferien sind in der Schweiz von Kanton zu Kanton und teils sogar von Gemeinde zu Gemeinde verschieden angesetzt. Wann es in den Bergen am wenigsten voll ist, ist deshalb schwierig abzuschätzen. Doch wir helfen nach.

Die Schweizer Hotelbranche schlug vor Weihnachten Alarm: «Dass alle immer gleichzeitig Sportferien haben, ist ein Problem», sagte der damalige HotellerieSuisse-Präsident Andreas Züllig in einem Interview mit der «Sonntagszeitung». Dynamische Preise in den Skigebieten und der Run auf die Hotels in der Ferienzeit würden dazu führen, dass Skisportbegeisterte mehr Geld als nötig in den Sportferien liegen lassen.