In den Sportferien zieht es noch immer viele Schweizer Familien in die Berge. Bild: KEYSTONE

Wer wann in die Berge kann – das ist der Sportferien-Flickenteppich der Schweiz

Die Sportferien sind in der Schweiz von Kanton zu Kanton und teils sogar von Gemeinde zu Gemeinde verschieden angesetzt. Wann es in den Bergen am wenigsten voll ist, ist deshalb schwierig abzuschätzen. Doch wir helfen nach.

Mehr «Schweiz»

Die Schweizer Hotelbranche schlug vor Weihnachten Alarm: «Dass alle immer gleichzeitig Sportferien haben, ist ein Problem», sagte der damalige HotellerieSuisse-Präsident Andreas Züllig in einem Interview mit dem «Sonntagszeitung». Dynamische Preise in den Skigebieten und der Run auf die Hotels in der Ferienzeit würden dazu führen, dass Skisportbegeisterte mehr Geld als nötig in den Sportferien liegen lassen.

Deshalb forderte er eine bessere Organisation der Schulferien in den einzelnen Kantonen. «Es würde dem Tourismus in den Bergen sehr helfen, wenn zumindest die grossen Kantone ihre Ferien koordinieren könnten», erklärte Züllig, der nach neun Jahren an der Spitze des Hotelierverbands per Ende 2023 abgetreten ist.

Doch sind die Sportferien in der Schweiz wirklich so schlecht koordiniert? Um diese Frage beantworten zu können, muss man sich erst einen Überblick im grossen Schweizer Ferienwirrwarr verschaffen. Denn die Sportferien sind quasi ein Musterbeispiel für helvetischen Föderalismus.

Wie so oft in der Bildungspolitik sind die Ferientermine von Kanton zu Kanton unterschiedlich geregelt. Während in einigen Kantonen der Regierungsrat die Ferientage für den ganzen Kanton (Luzern, Thurgau, Waadt, etc.) bestimmt, wird die Entscheidung in anderen Kantonen (Zürich, St.Gallen, Bern, etc.) komplett den Gemeinden oder Schulträgerschaften überlassen.

Das Resultat: Ein riesiger Flickenteppich an verschiedenen Sportferien-Terminen. Vergrössert wird die Vielfalt zusätzlich dadurch, dass in einigen Kantonen eine Woche, in anderen zwei Wochen zur Verfügung stehen. So gibt es in diesem Jahr – über acht Wochen – verteilt 13 verschiedene Sportferien-Varianten in der Schweiz.

Am frühesten in die Skiferien geht es für die Bewohnerinnen und Bewohner der St.Galler Gemeinde Wil. Die einwöchigen Sportferien waren bereits für diese Woche (Kalenderwoche 4) terminiert, d.h. bereits heute geniessen die Wilerinnen und Wiler ihren letzten Sportferientag.

Am anderen Ende des Spektrums steht Adelboden. Die Berner Oberländer Tourismusgemeinde hat ihre Sportferien erst auf Anfang März angesetzt. Dann sind die meisten Touristen weg und die Einheimischen könnten selbst ein paar hoffentlich schneereiche Ferientage geniessen.

Doch trotz Flickenteppich erscheint die Verteilung der Sportferien nur auf den ersten Blick gut koordiniert. Wer etwas genauer hinschaut, sieht jedoch, dass vor allem in Kalenderwoche 7 ziemlich eng in den Bergen werden kann. Auf diese Woche haben die grossen Städte Zürich, Basel, Winterthur und Luzern ihre Ferientermine angesetzt und auch in der Westschweiz ist dann in vielen Kantonen schulfrei.