Komikerin Hazel Brugger bei einem Auftritt in Köln. Bild: www.imago-images.de

Fünfjährige Tochter hält Hazel Bruggers Beruf für «uncool»

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«Weisst du eigentlich gar nicht, dass es auch Leute gibt, die nicht abends arbeiten müssen?» Für Hazel Bruggers fünfjährige Tochter ist der Beruf ihrer Mutter offenkundig keine besonders erstrebenswerte Angelegenheit. Ihre Tochter finde, sie habe sich einen «uncoolen Beruf» ausgesucht, erzählt die Schweizer Comedian in der deutschen Ausgabe des Magazins «Playboy».

Wer beruflich Menschen unterhält, werde nicht mit Seidenhandschuhen angefasst, sagte Brugger. Im Internet und in den sozialen Medien würden die Hemmungen vieler Menschen schnell fallen, sagte die 32-Jährige. Einzelne Beleidigungen machten ihr dabei meist wenig aus.

Anstrengend sei vielmehr die Menge, so die Moderatorin weiter. «Irgendwann merke ich wie bei einem Muskelkater, dass es zu viel war und dass ich mich von sozialer Interaktion im Allgemeinen erholen muss. Aber dann beleidigen mich eben meine Kinder.» (sda/dpa)