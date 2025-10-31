freundlich15°
DE | FR
burger
Leben
ESC

Hazel Brugger gewinnt Deutschen Comedypreis für ESC-Moderation

Hazel Brugger gewinnt Deutschen Comedypreis für ESC-Moderation

31.10.2025, 15:2431.10.2025, 15:24

Die Schweizer Komikerin Hazel Brugger ist für ihre Co-Moderation am Eurovision Song Contest in Basel mit dem Deutschen Comedypreis ausgezeichnet worden. Das gab das Cologne Comedy Festival am Freitag bekannt.

Host Hazel Brugger reacts during the dress rehearsal and preview show of the final at the 69th Eurovision Song Contest in Basel, Switzerland, on Friday, May 16, 2025. (KEYSTONE/Georgios Kefalas)
Hazel Brugger moderierte zusammen mit Sandra Studer und Michelle Hunziker den ESC in Basel.Bild: keystone

Die 31-Jährige sei für ihre Leistung mit einem «Sonderpreis» gewürdigt worden. Brugger war Teil des Moderationsteams, das durch den ESC in Basel führte.

«Hazel Brugger hat mit ihrer authentischen, schlagfertigen und herrlich unkonventionellen Moderation des Eurovision Song Contests 2025 ein Millionenpublikum begeistert und dem ESC frischen Zeitgeist verliehen», hiess es in der Begründung. «Statt Glamour zu inszenieren, blieb sie sich als Comedienne treu – charmant, spontan und selbstironisch.» (sda/apa/dpa)

Diese Artikel könnten dich auch interessieren:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die Trainer des FC Zürich seit dem Jahr 1991
1 / 25
Die Trainer des FC Zürich seit dem Jahr 1991
Wer im Letzigrund-Stadion schon alles das Sagen hatte – und Titel gewonnen hat.
quelle: keystone / christoph ruckstuhl
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Wir haben das «beste Sandwich der Schweiz» gestestet
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
WWM: Bei dieser fiesen Sport-Frage fällt der Kandidat von 32'000 auf 500 Euro zurück
2
Kreuzfahrtschiff lässt Frau auf australischer Insel zurück – nun ist sie tot
3
WO BLEIBEN DENN EIGENTLICH DIESE FAILS?
4
USA planen totale Überwachung von Social Media – das solltest du wissen
5
Nach Wintereinbruch: Weisser Teppich auf den Pässen, Föhn bringt Auflockerung
Meistkommentiert
1
Juventus mit neuem Trainer einig +++ Lionel Messi verlängert bei Inter Miami
2
Influencer beschwert sich über 40-Stunden-Woche – und sticht damit in ein Wespennest
3
«Die Millennials werden so viel erben wie keine Generation vor ihnen»
4
Picdump 163 – hier könnte Ihr Meme stehen
5
Wird dieser Mann der nächste britische Premierminister?
Meistgeteilt
1
Kreml warnt Trump wegen Atomtests +
2
FBI hat möglichen Terroranschlag vereitelt ++ Pentagon will Eingreiftruppen für Unruhen
3
Grosse Erleichterung: Schweizer Töfffahrer Noah Dettwiler ausser Lebensgefahr
4
SCB länger ohne Kreis und Müller +++ Basel will Final der Women's Champions League
5
So viel Blut, dass man es aus dem All sieht – was im Sudan geschieht
Neue Studie über Schweizer Armut: «Familiendynastien in der Sozialhilfe gibt es nicht»
Die Eltern sind auf die Sozialhilfe angewiesen – und die Nachkommen dann auch. Eine Untersuchung zeigt, wie stark dieses Muster in der Schweiz verbreitet ist.
Tantalos frevelte gegen die Götter. Die Figur der griechischen Mythologie wurde dafür hart bestraft – man spricht von den Tantalos-Qualen. Die Götter verfluchten auch seine Sippe, die Tantaliden: Jeder Nachfahre tötete ein Familienmitglied. Eine Spirale von Gewalt wurde damit ausgelöst.
Zur Story