Halloween 2023: Hier kannst du das Tanzbein schwingen

Halloween-Partys gibts wie Sand am Meer. Damit du dich nicht durch das ganze Angebot kämpfen muss, haben wir es für dich gemacht und dir eine Liste zusammengetragen.

Halloween ist der Abend im Jahr, an dem auch du ausnahmsweise mal in den Ausgang gehst? Oder du gehst auch sonst feiern, willst dich aber unbedingt verkleiden? Say no more – wir haben die Halloween-Sausen aus den grossen (und nicht ganz so grossen) Schweizer Städten zusammengesucht für dich:

Zürich

Freitag, 27. Oktober

HALLOWEEN PARTY

Wo: Nelson Pub

Musik: House, Clubtunes, Charts

Verkleidung: Erwünscht

Tickets: Abendkasse



Grosse Hüte sind an jeder Halloween-Party gerne gesehen. Bild: keystone

HALLOWEEN HOMEPARTY

Wo: Kanzlei Club

Musik: Bravo Hits, 90s, 00s, 10s

Verkleidung: Erwünscht

Tickets: Online



A HALLOWEEN TO REMEMBER

Wo: Dynamo

Musik: Poppunk, Metalcore

Verkleidung: Kein Muss

Tickets: Abendkasse



PLAZE TO BE HALLOWEEN EDITION

Wo: Plaza

Musik: HipHop, R&B, Afrobeats, Latin Music, Partytunes, 90's

Verkleidung: Erwünscht

Tickets: Online



SLEEPLESS HALLOWEEN

Wo: Sektor 11

Musik: Progressive, Psytrance

Verkleidung: Kein Muss

Tickets: Online



Samstag, 28. Oktober

SEASON OF THE WITCH

Wo: Kaufleuten

Musik: Keine Angabe

Verkleidung: Ja, du musst.

Tickets: Online



HOLLOWEEN

Wo: Halle 622

Musik: 90's, 00's, 10's, 20's

Verkleidung: Kein Muss

Tickets: Online

RAKETE HORROR SHOW

Wo: Hive

Musik: Techno

Verkleidung: Erwünscht

Tickets: Abendkasse

HALLOWEEN

Wo: X-tra

Musik: Hits, Hits, Hits

Verkleidung: Sehr erwünscht

Tickets: Online



THE BIGGEST LATIN HALLOWEEN 2023

Wo: Komplex 457

Musik: Keine Angabe

Verkleidung: Sehr erwünscht

Tickets: Online

LIME SUPER HALLOWEEN

Wo: Dynamo

Musik: 00s, Partytunes, Charts, Techno

Verkleidung: Kein Muss

Tickets: Online

HALLOWEEN NIGHT

Wo: Samigo Amusement

Musik: Hiphop, Afrobeats, Dancehall, Melodic Techno

Verkleidung: Muss sein

Tickets: Online



LA NUIT HALLOWEEN SPECIAL

Wo: Mascotte Club

Musik: Hiphop, R&B, Afrobeats, Dancehall, Reggaeton

Verkleidung: Erwünscht

Tickets: Online



Basel

Freitag, 27. Oktober

HALLOWEEN CRASH BASEL

Wo: Borderline

Musik: Keine Angabe

Verkleidung: Wird erwartet

Tickets: Online

HAUNTED BEATS HALLOWEEN BASH

Wo: Kaschemme

Musik: Afrobeats, HipHop, RnB, Amapiano

Verkleidung: Erwünscht

Tickets: Online

Samstag, 28. Oktober

ZIC ZAC HALLOWEEN PARTY

Wo: Zic Zac

Musik: Keine Angabe

Verkleidung: Ist erwünscht

Tickets: Abendkasse

JUKEBOX HALLOWEEN SPECIAL

Wo: Parterre One

Musik: Liederwünsche

Verkleidung: Muss sein

Tickets: Abendkasse



Vielleicht kannst du dich ja so schminken? Bild: keystone

HALLOWEEN PARTY

Wo: Bar Rouge

Musik: Reggaeton, Latin, Black Music, Charts, Classics

Verkleidung: Erwünscht

Tickets: Abendkasse

XXL HALLOWEEN PARTY 16+

Wo: Barock Club Bar Lounge

Musik: Keine Angabe

Verkleidung: Erwünscht

Tickets: Abendkasse

HALLOWEEN SPECIAL

Wo: Nordstern

Musik: Elektronisch

Verkleidung: Kein Muss

Tickets: Online



FIESTA LATINA HALLOWEEN

Wo: Moon Club

Musik: Latin, Funk, Hiphop

Verkleidung: Kein Muss

Tickets: Online



ZOMBIE BABY QUEER HALLOWEEN PARTY

Wo: Heimat

Musik: Keine Angabe

Verkleidung: Erwünscht

Tickets: Online



Bern

Samstag, 28. Oktober

BIERHÜBELI HALLOWEEN PARTY

Wo: Barock Club

Musik: Keine Angabe

Verkleidung: Erwünscht

Tickets: Online



ABIZWAY HALLOWEEN PARTY

Wo: Privilege Club

Musik: Hiphop, Amapiano, Afrobeats

Verkleidung: Erwünscht

Tickets: Online

Dienstag, 31. Oktober

HALLOWEEN PARTY

Wo: Circle Club

Musik: Party Hits

Verkleidung: Kein Muss

Tickets: Online



Freitag, 3. November

RAA RAA

Wo: Circle Club

Musik: Tamil, Afrobeats, Reggaeton

Verkleidung: Kein Muss

Tickets: Online



Luzern

Die dürfen natürlich auch nicht fehlen. Bild: Casa Leon

Freitag, 27. Oktober

HALLOWEEN CRASH

Wo: Eventhalle Kriens, Kriens

Musik: Partytunes, Charts

Verkleidung: Sehr erwünscht

Tickets: Online

Samstag, 28. Oktober

HALLOWEEN CALLING

Wo: Musikzentrum Sedel, Emmenbrücke

Musik: Psytrance, Techno

Verkleidung: Kein Muss

Tickets: Online



SKANDAL HALLOWEEN PARTY

Wo: Viscose das Viertel, Emmen

Musik: 2000er

Verkleidung: Kein Muss

Tickets: Online



Dienstag, 31. Oktober

HALLOWEEN SPECIAL

Wo: Outdoor, Karte auf Webseite

Musik: Goa

Verkleidung: Erwünscht

Tickets: Abendskasse

HALLOWEEN PARTY

Wo: Treibhaus Luzern

Musik: Hiphop

Verkleidung: Erwünscht

Tickets: Online + Abendkasse

HALLOWEEN DIA DE MUERTOS

Wo: Madeleine, Luzern

Musik: Elektronisch

Verkleidung: Erwünscht

Tickets: Abendkasse

BEST OF 1990-2020 HALLOWEEN PARTY

Wo: ROK Club, Luzern

Musik: Hits 1990-2020

Verkleidung: Kein Muss

Tickets: Online

HALLOWEEN

Wo: Kopfklang Club, Emmen

Musik: Industrial Techno

Verkleidung: Kein Muss

Tickets: Online



Winterthur

Freitag, 27. Oktober

HALLOWEEN CRASH

Wo: Move Club

Musik: Keine Angaben

Verkleidung: Erwünscht

Tickets: Online



STEIBI FM DARK DISCO

Wo: Albani

Musik: Post Punk, Industrial, 80s

Verkleidung: Keine Angaben

Tickets: Abendkasse



Samstag, 28. Oktober

HALLOWEEN TECHNO PARTY

Wo: Kornhaus

Musik: Techno

Verkleidung: Keine Angaben

Tickets: Online

AVENTURA HALLOWEEN

Wo: Move Club

Musik: Latin

Verkleidung: Erwünscht

Tickets: Online

Aarau

Samstag, 28. Oktober

NIGHT PULSE HALLOWEEN EDITION

Wo: Jugendkulturhaus Flösserplatz

Musik: 2000er Hits

Verkleidung: Erwünscht

Tickets: Online



Kostüm-Inspiration. Bild: keystone

THE HALLOWEEN PARTY

Wo: Kiff

Musik: Party, Funk, Old School, Soul

Verkleidung: Erwünscht

Tickets: Abendkasse



Sargans

Freitag, 3. November

THE BIG ONE

Wo: Markthalle Sargans

Musik: Schlager

Verkleidung: Keine Angaben

Tickets: Online

Samstag, 4. November

THE BIG ONE

Wo: Markthalle Sargans

Musik: Elektronisch

Verkleidung: Keine Angaben

Tickets: Online



Interlaken

Samstag, 28. Oktober

HALLOWEEN PARTY

Wo: Balmers Club

Musik: Keine Angaben

Verkleidung: Wird erwartet

Tickets: Abendkasse



HALLOWEEN SALSA

Wo: Frankie's Bar Interlaken

Musik: Salsa

Verkleidung: Keine Angaben

Tickets: Abendkasse

St. Gallen

Freitag, 27. Oktober

OOC 12.0 HALLOWEEN EDITION

Wo: Kugl, Kultur am Gleis

Musik: Keine Angaben

Verkleidung: Keine Angaben

Tickets: Online

Samstag, 28. Oktober

BRAVO HITS HALLOWEEN

Wo: Kugl, Kultur am Gleis

Musik: Bravo Hits

Verkleidung: Keine Angaben

Tickets: Online

Dienstag, 31. Oktober

BLOOD BALL: HAPPY HALLOWEEN

Wo: Garage St. Gallen

Musik: Keine Angaben

Verkleidung: Ist ein Muss

Tickets: Online

HALLOWEEN

Wo: Kugl, Kultur am Gleis

Musik: Elektronisch

Verkleidung: Keine Angaben

Tickets: Online



Schaffhausen

Freitag, 27. Oktober

HARD UNDERGROUND BASEMENT

Wo: Klub 8

Musik: Hardstyle, Hardcore, Frenchcore

Verkleidung: Keine Angabe

Tickets: Online



Samstag, 28. Oktober

BE FAMOUS

Wo: Klub 8

Musik: Elektronisch

Verkleidung: Keine Angaben

Tickets: Online



TANZBUDE NACHT DER UNTOTEN

Wo: Orient Schaffhausen

Musik: House, Latin, Open Format

Verkleidung: Erwünscht

Tickets: Online

Zug

Freitag, 27. Oktober

ZUGER Ü30 PARTY – HALLOWEEN EDITION

Wo: Lounge & Gallery Zug

Musik: Keine Angabe

Verkleidung: Muss nicht sein

Tickets: Online



Samstag, 28. Oktober

HALLOWEEN PARTY PART I

Wo: Lounge & Gallery Zug

Musik: Hits, Party Tunes, Black Music

Verkleidung: Erwünscht

Tickets: Online



Dienstag, 31. Oktober

HALLOWEEN PARTY PART II

Wo: Lounge & Gallery Zug

Musik: Keine Angabe

Verkleidung: Erwünscht

Tickets: Online



(anb, L.Paolucci)