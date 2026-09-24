Oasis warnt: Betrügerische Mails zu Ticketverkauf im Umlauf

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Im kommenden Jahr gehen die Gallagher-Brüder wieder auf Tournee. Drei Mal wollen sie auch in München auftreten. Die Schweiz steht nicht auf dem Tourplan – noch nicht. Die Tickets sind heiss begehrt. Doch Fans sollten nicht zu leichtgläubig sein.

Die beiden Oasis-Brüder Noel (links) und Liam Gallagher. Bild: keystone

Die Britpopband Oasis hat im Rahmen ihrer Tour im kommenden Jahr vor betrügerischen E-Mails in dem mehrstufigen Verfahren zum Ticketverkauf gewarnt. «Wichtig: Wir wurden auf möglichen Betrug mit Oasis-Tickets hingewiesen», hiess es in einem Instagram-Post der Band.

In dem Verfahren werden zufällig Bewerber ausgelost, die per E-Mail einen Code erhalten, mit dem sie online die Tickets kaufen können. Weitergegeben werden können die Codes nicht. «Bei jeglichen Codes, die zum Verkauf angeboten werden, handelt es sich um Betrug», warnte Oasis.

Zudem solle darauf geachtet werden, dass die Codes ausschliesslich zwischen dem 24. und 27. September von der E-Mail-Adresse oasis@openstageit.com versendet werden, so die Warnung. Gekauft werden können die Tickets demnach nur von der offiziellen Webseite des Anbieters Ticketmaster. Auch Karten aus dem Weiterverkauf werde es ausschliesslich dort geben, und zwar zum originalen Preis. Doch das werde erst später möglich sein.

Hoffnungen auf Auftritte in der Schweiz

Kürzlich hatte die Gruppe um die Gallagher-Brüder eine Tour durch Grossbritannien, weitere europäische Länder und die USA zwischen Mai und September 2027 bekanntgegeben. Am 2. und 3. sowie am 6. Juli 2027 wollen sie in der Münchner Allianz Arena auftreten – ihr einziger Stopp in Deutschland. Darauf folgt Barcelona nach einigen Tagen Pause. Auf dem Weg läge Zürich. Und: Der Konzertplan von Oasis scheint nicht in Stein gemeisselt. Vor diesem Hintergrund schürt Ticketcorner auf seiner Homepage die Hoffnung, dass die Gallagher-Brüder noch einen Termin in der Schweiz einschieben.

Zuletzt war Oasis im Juli 2009 in der Schweiz. Dieses Konzert auf dem Gurtenfestival in Bern fand sechs Wochen vor dem Bruch der Brüder und dem Ende der Band statt. 2025 hatten sich Liam und Noel Gallagher für eine Reunion-Tournee zusammengefunden. Das langersehnte Comeback der über Jahre zerstrittenen Brüder war von Fans in aller Welt gefeiert worden.

Vor mehr als 30 Jahren war Oasis mit «Definitely Maybe» bekanntgeworden. Spätestens die zweite Platte «(What's The Story) Morning Glory?» von 1995 mit Hits wie «Wonderwall» machte die Gruppe weltberühmt. (dab/sda/dpa)