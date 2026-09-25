Polizeirapport

Dübendorf ZH: 15-Jähriger bei Mutprobe bewusstlos gewürgt

Bild: DPA

Bei einer Würge-Mutprobe ist ein 15-jähriger Jugendlicher am Mittwoch in Dübendorf bewusstlos geworden. Die vermeintlich kontrollierte Probe zwischen ihm und einem 14-Jährigen führte zu einer lebensbedrohlichen Situation, wie die Zürcher Kantonspolizei am Freitag mitteilte.

Der 14-Jährige wird im Zusammenhang mit dem Vorfall bei der Jugendanwaltschaft zur Anzeige gebracht. Er soll den älteren Jugendlichen bei dieser sogenannten «Choking Challenge» bis zu dessen Bewusstlosgigkeit gewürgt haben, wie es in der Mitteilung heisst.

Die Polizei warnt vor solchen Würge-Mutproben, die innert kürzester Zeit lebensbedrohlich werden können. Dabei wird nicht nur die Atmung beeinträchtigt, sondern auch die Blutzufuhr zum Gehirn eingeschränkt und unterbrochen. Dabei kann die Bewusstlosigkeit rasch und ohne Vorwarnung eintreten. Schwere Verletzungen, bleibende Schäden oder der Tod können die Folge sein, wie es im Communiqué heisst. (sda)