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Bewirb dich und erhalte vielleicht eine von 1969 MoonSwatch Exemplaren

Seules 1&amp;#039;969 personnes recevront l’approbation de Swatch et auront ainsi la possibilité d’acheter leur MISSION TO THE MOON 1969.
Nur 1969 Personen erhalten von Swatch die Genehmigung, die «MISSION TO THE MOON 1969» Uhr zu erwerben.bild: swatch

Nur 1969 Stück – für diese MoonSwatch musst du dich bewerben

Keine Warteschlangen vor Swatch-Boutiquen: Diesmal entscheidet das Los. Zum 57. Jahrestag der Apollo-11-Mission bringt die Marke eine MoonSwatch mit Gold auf den Markt – besitzen dürfen sie weltweit allerdings nur 1969 ausgewählte Personen.
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19.07.2026, 19:4119.07.2026, 19:41
Marine Brunner

Nachdem Swatch mit der MoonSwatch und später mit der Royal Pop weltweit einen Hype ausgelöst und endlose Warteschlangen vor seinen Boutiquen verursacht hat, legt die Bieler Marke nun mit einem neuen Modell nach, das Sammlerinnen und Sammler ins Schwärmen bringen dürfte: der «MISSION TO THE MOON 1969». Die Chancen, sie tatsächlich ans Handgelenk zu bekommen, sind allerdings verschwindend klein.

Der Uhrenhersteller produziert lediglich 1969 Exemplare dieser limitierten Edition – eine Anspielung auf das Jahr, in dem Neil Armstrong als erster Mensch den Mond betrat. Doch selbst wer die 500 Franken für das Modell aufbringen kann, hat deshalb noch lange keine Garantie auf den Kauf.

Übersetzung

Dieser Text wurde von unseren Kolleginnen und Kollegen aus der Romandie geschrieben, wir haben ihn für euch übersetzt.

Wer eine der Uhren ergattern will, muss zunächst ein Onlineformular mit dem Namen Electronic Swatch Timepiece Application (ESTA) ausfüllen – angelehnt an das Einreiseformular, das die USA von bestimmten Reisenden verlangen. Danach entscheidet Swatch anhand von 32 Fragen, wer zum Zug kommt. Am Ende erhalten 1969 ausgewählte Personen die Erlaubnis, die Uhr zu kaufen und sie anschliessend in einer Boutique abzuholen.

Eine Vielzahl von Anspielungen

Diese MoonSwatch ist nicht nur selten. Zifferblatt, Zeiger, Krone und Drücker bestehen aus insgesamt elf Gramm 18-karätigem Moonshine Gold von Omega – einer Legierung, die durch das Einschmelzen alter Bauteile aus der Manufaktur gewonnen wurde. Die elf Gramm sind kein Zufall: Sie verweisen direkt auf die Apollo-11-Mission.

La MISSION TO THE MOON 1969
Dieses neue Modell steckt voller Anspielungen auf die Geschichte.bild: swatch
Das Gold, das in dieser limitierten Auflage verarbeitet wurde, stammt aus alten Omega-Ersatzteilen und wurde in den eigenen Werkstätten der Marke neu geschmolzen.
Das Gold, das in dieser limitierten Auflage verarbeitet wurde, stammt aus alten Omega-Ersatzteilen und wurde in den eigenen Werkstätten der Marke neu geschmolzen.bild: swatch

Die Uhr greift zudem zahlreiche Designelemente der historischen Speedmaster-Modelle von Omega auf. Dazu gehören eine schwarze Lünette mit goldener Tachymeterskala, abgeschrägte goldene Indizes sowie eine Gravur des Fussabdrucks im Mare Tranquillitatis. Die grösste Überraschung dürfte allerdings der Preis sein.

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Trotz der Goldkomponenten kostet die MISSION TO THE MOON 1969 nur 500 Franken. Laut Swatch basiert dieser Preis auf dem Goldwert vom 21. Juli 1969 – dem Tag der Mondlandung – und nicht auf dem heutigen Goldkurs.

Willst du dein Glück versuchen? Das Bewerbungsformular ist ab dem 16. Juli um 15:32 Uhr (MESZ) auf swatch.com verfügbar und kann bis zum 21. Juli um 23:59 Uhr (MESZ) eingereicht werden.

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