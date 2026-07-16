1969 personnes seulement recevront l’approbation de Swatch pour acheter leur «MISSION TO THE MOON 1969». image: swatch

Seules 1969 personnes pourront s'offrir la nouvelle MoonSwatch

Oubliez les files d’attente devant les boutiques Swatch: cette fois, il faudra être choisi. Pour célébrer les 57 ans d’Apollo 11, la marque lance une MoonSwatch en or... dont seulement 1969 personnes dans le monde pourront devenir propriétaires.

Plus de «Suisse»

Après avoir déclenché une frénésie planétaire et des queues interminables devant ses boutiques avec sa MoonSwatch, puis sa Royal Pop, la marque biennoise remet une nouvelle le couvert avec une version et un concept qui risque de faire saliver les collectionneurs: la «MISSION TO THE MOON 1969». Et autant prévenir tout de suite: vous aurez très peu de chances de l’avoir au poignet.

L'horloger ne produira que 1969 exemplaires de cette édition limitée, un clin d’œil à l’année où Neil Armstrong a posé le premier pas sur la Lune. Or, posséder les 500 francs nécessaires à ce nouveau modèle ne suffiront pas.

Pour décrocher le précieux sésame, il faudra remplir un formulaire en ligne baptisé Electronic Swatch Timepiece Application (ESTA), inspiré de celui exigé par les Etats-Unis pour certains voyageurs. Trente-deux questions, une sélection opérée par Swatch et, au bout du compte, 1969 heureux élus qui recevront l’autorisation de passer à la caisse avant de récupérer leur montre en boutique.

Une myriade de clins d'oeil

Cette MoonSwatch ne se contente pas d’être rare. Son cadran, ses aiguilles, sa couronne et ses poussoirs sont fabriqués à partir de 11 grammes de Moonshine Gold 18 carats d’Omega, un alliage obtenu en refondant d’anciennes pièces détachées de la manufacture. Les 11 grammes ne doivent rien au hasard: ils font directement référence à la mission Apollo 11.

Ce nouveau modèle est truffé de clin d'oeil à l'Histoire. image: swatch

L’or qui se glisse dans cette édition limitée est issu d’anciennes pièces détachées Omega et refondu dans les propres ateliers de la marque. image: swatch

La montre multiplie aussi les clins d’œil aux Speedmaster historiques d’Omega, avec une lunette noire à échelle tachymétrique dorée, des index biseautés en or ou encore une gravure représentant l’empreinte laissée sur la Mer de la Tranquillité. Le détail le plus étonnant reste peut-être son prix.

Malgré ses composants en or, la MISSION TO THE MOON 1969 sera vendue 500 francs suisses, un tarif calculé selon Swatch à la valeur de l’or… le 21 juillet 1969, jour de l’alunissage, et non selon son cours actuel.



Envie de tenter le coup? Le formulaire sera accessible sur swatch.com dès le 16 juillet à 15h32 (CEST) et pourra être soumis jusqu’au 21 juillet à 23h59 (CEST).

Vidéo: watson