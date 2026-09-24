Die neuen Briefmarken sind ab dem 5. November 2026 erhältlich. Bild: Post

Post bringt 5 tierische neue Briefmarken heraus – so sehen sie aus

Die Post widmet fünf gefährdeten Schweizer Nutztierrassen je eine Briefmarke. Ab dem 5. November sind die neuen Briefmarken erhältlich.

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Die Schweizerische Post hat fünf gefährdeten Schweizer Nutztierrassen eine neue Briefmarkenserie gewidmet. Zu den Sujets gehören unter anderem das Appenzeller Barthuhn und das Walliser Landschaf.

Neben dem Appenzeller Barthuhn werden auch das Walliser Landschaf, das Rätische Grauvieh, die Kupferhalsziege und das Dreifarben-Kleinscheckenkaninchen abgebildet, wie die Schweizerische Post am Donnerstag mitteilte. Mit der Serie sollen traditionelle Landrassen gewürdigt werden, die die Schweizer Landwirtschaft über Generationen geprägt haben.

Die Tiere gelten als gefährdet, weil ihre Bestände sehr klein sind, zurückgehen oder nur in wenigen Regionen vorkommen. Die Stiftung ProSpecieRara setzt sich beispielsweise seit 1985 für den Erhalt des Appenzeller Barthuhns ein.

Und so sehen sie aus: 👇

Appenzeller Barthuhn

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Walliser Landschaf

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Rätisches Grauvieh

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Kupferhalsziege

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Dreifarben-Kleinscheckenkaninchen



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Briefmarken erhältlich ab dem 5. November 2026

Die neuen Briefmarken sind Teil der vierten Briefmarkenausgabe des Jahres. Ebenfalls in dieser Ausgabe erscheinen unter anderem Weihnachtsmarken. Die Marken sind ab dem 5. November 2026 erhältlich.

Neue Dauermarken mit Bergsujets für das Jahr 2027 sind ab Anfang Dezember 2026 verfügbar und ab dem 1. Januar 2027 gültig. (ome/sda)