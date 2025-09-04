wechselnd bewölkt18°
WC-Ente erhält eigene Briefmarke

04.09.2025
Die Post hat eine Briefmarke mit dem Reinigungsmittel «WC-Ente» lanciert. Mit der Marke soll der Schweizer Erfindungsgeist gewürdigt werden, so die Post. Reibt man an ihr, riecht sie nach dem typischen Zitrus-Reinigungsduft.

WC-Ente Briefmarke
Die Briefmarke gehört zur jährlichen Sonderserie «Schweizer Erfindungen».Bild: Die Schweizerische Post

Das bekannte WC-Reinigungsmittel mit dem gebogenen Entenhals wurde 1980 von Walter-Düring-Orlob in der Schweiz erfunden. Heute ist die «WC-Ente» weltweit im Handel.

Mit der neusten Sondermarke will die Post diesen Erfindergeist würdigen, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Es gab bereits Briefmarken mit dem Klettverschluss, der Knoblauchpresse, dem Lawinensuchgerät Barryvox und Menzi Muck – allesamt Schweizer Erfindungen.

Friedenstaube und Würdigung von Jean Tinguely

Zwei weitere Sondermarken gibt die Post zu Jean Tinguely und zur internationalen Initiative «Friedenstaube» heraus. Der Schweizer Maler und Bildhauer Tinguely wäre heuer 100 Jahre alt geworden. «Mit seinen kinetischen Kunstwerken zählt er zu den wichtigsten und innovativsten Schweizer Künstlern des 20. Jahrhunderts», schrieb die Post. Ihm widmet das Unternehmen eine Briefmarke im breiten Sonderformat mit zehn Figuren des von Tinguely geschaffenen Basler Fasnachtsbrunnens.

Jean Tinguely Briefmarke
Maler und Bildhauer Jean Tinguely wäre dieses Jahr 100 Jahre alt geworden. Bild: Die Schweizerische Post
Friedenstaube Briefmarke
Die Schweiz ist eines der Länder, die die Briefmarke mit der Friedenstaube anbieten.Bild: Die Schweizerische Post

Eine gestickte Briefmarke mit einer Taube als Symbol für Frieden und Einheit gibt es zur internationalen Initiative «Friedenstaube-Briefmarke». Daran beteiligt sind Postverwaltungen aus verschiedenen Ländern sowie die Vereinten Nationen und der Weltpostverein. (sda)

