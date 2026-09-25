Hitzesommer brachte die Glace-Produktion der Migros an den Anschlag

Mehr «Wirtschaft»

Der Hitzesommer hat die Glaceproduktion der Migros angeheizt. Angesichts der Hitzewellen hat der Detailhändler so viel Glace hergestellt wie seit mehreren Jahren nicht mehr.

«Wir liegen im tiefen zweistelligen Prozentbereich über dem letzten Hitzesommer von 2023», sagte eine Migros-Sprecherin am Freitag auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP, ohne Zahlen zu nennen. Auch im Vergleich zur Vorjahresperiode sei die Produktion der Migros-Tochter Delica höher ausgefallen.

Wegen der Hitze waren Glaces äusserst gefragt. Bild: KEYSTONE

Der Schub begann im Juni mit der ersten Hitzewelle in diesem Jahr. Diese habe zu einer sehr grossen Nachfrage geführt, sagte die Sprecherin weiter. Auch danach sei das Geschäft über den Hochsommer hinweg auf einem hohen Niveau geblieben.

Kapazitäten am Anschlag

Entsprechend stark sei die Produktion ausgelastet gewesen, um die Nachfrage decken zu können, sagte die Sprecherin. Auf gewissen Anlagen habe man gar rund um die Uhr produziert und die Kapazitäten bis aufs Maximum hochgefahren.

«Besonders stark nachgefragt waren aufgrund der hohen Temperaturen Wasserglace und Sorbets. Generell entwickelten sich auch Cornets, Stieleis und Portionsbecher sehr erfreulich», sagte die Sprecherin. «Je höher die Temperaturen, desto stärker ist erfahrungsgemäss die Nachfrage nach leichteren und erfrischenden Glacen.»

Die Kult-Glacen der Migros waren auch diesen Sommer beliebt. Bild: keystone

Verkaufsschlager bleibe die Glace Crème d'Or Vanille im 1-Liter-Becher. Ebenfalls sehr gefragt seien die Kult-Glacen Seehund, Affe und Bär sowie Megastar, Fun und die M-Budget-Cornets gewesen.

Migros dominiert Schweizer Glaceproduktion

Bei der Migros-Industrietochter Delica in Meilen werden bis zu 70 Tonnen Glace pro Tag produziert. Insgesamt werden 250 verschiedene Glace-Produkte hergestellt. Davon sind 160 im Migros-Regal zu finden. Die restlichen Produkte werden an die Gastronomie verkauft oder sind Auftragsprodukte für Drittunternehmen (im Fachjargon Private Label genannt).

Teilweise wurde rund um die Uhr gearbeitet. Bild: KEYSTONE

Delica stellt gemäss früheren Angaben 9000 Tonnen Glace pro Jahr her. Das ist rund die Hälfte der inländischen Produktion, die in der Schweiz verkauft wird. (sda/awp)