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Zum 80. von Vespa gibt's Bilder, Bilder und noch mehr Bilder!

Buon compleanno, Vespa! Eine Ikone wird 80

Bild: Archive Photos
Zum 80. von Vespa gibt's Bilder, Bilder und noch mehr Bilder!
13.08.2026, 06:0213.08.2026, 06:02
Oliver Baroni
Oliver Baroni

Achtzig Jahre, nachdem Enrico Piaggio im Frühjahr 1946 zum ersten Mal jenes gehörig ungewöhnliche kleine Gefährt betrachtete und bemerkte: «Das sieht ja aus wie eine Wespe!», ist die Vespa noch immer eine globale Ikone.

An everyday scene from post-war Italy. A pillion passenger rides side-saddle - a common sight before crash helmets became compulsory - while aftermarket side-panel footrests reflect the many practical ...
Milano, 1962: Sonnenbrille, Krawatte, kein Helm, die Beifahrerin im Damensitz. So geht Vespa. Bild: getty

In der Geschichte der motorisierten Fortbewegung gibt es nur eine kleine Handvoll Maschinen, die weit über ihren eigentlichen Zweck hinauswachsen. Durch eine Kombination aus technischer Innovation, historischer Bedeutung und hohem Wiedererkennungswert werden sie zu Symbolen. Das Ford Model T demokratisierte das Automobil. Der Jeep stand für den Sieg über den Faschismus. Der Mini als Inbegriff der Swinging Sixties.

Actress Stefania Sandrelli on a Vespa, 1960s https://www.reddit.com/r/OldSchoolCool/comments/1mqu86x/vespa_the_vintage_and_glamour_of_the_1950s_and/
Schauspielerin Stefania Sandrelli mit Requisite; Mitte 1960er.Bild: r/OldSchoolCool
1950 Advertising Piaggio Vespa : A couple with a Vespa , Rome, Italy x09306x Advertising Piaggio Vespa a COUPLE With a Vespa Rome Italy x09306x
Schnappschuss aus Rom, Anfang 1960er.Bild: imago

Doch die Vespa erreichte einen ganz besonderen, ureigenen Status: unverkennbar italienisch und mühelos international zugleich. Stylish, aber praktisch. Genderneutral, bevor das Konzept überhaupt existierte. Demokratisch genug für Studis und Arbeiter, glamourös genug für Filmstars, Künstler und Modeschöpfer.

Anna Tonnella Autori Vespa Rimini 1963 https://www.reddit.com/r/HistoryPorn/comments/3uppkw/anna_tonella_autori_modelling_for_the_vespa/
Miss-Italia-Kandidatin Anna Tonnella Autori in Rimini, 1963.Bild: r/HistoryPorn
Vespafahrerin, Senegal, 1950er https://www.reddit.com/r/OldSchoolCool/comments/dua9ge/1950s_senegalese_woman_on_a_vespa_cool_as/
Schnappschuss aus Senegal, 1950er.Bild: r/OldSchoolCool

Die ursprüngliche Piaggio Vespa stieg buchstäblich aus der Asche empor. Während des Zweiten Weltkriegs legten alliierte Bomben das Piaggio-Werk in Pontedera bei Pisa in Schutt und Asche. Ein offensichtliches Ziel, schliesslich war Piaggio einer der wichtigsten Flugzeughersteller des faschistischen Italiens – unter anderem für den P-108 verantwortlich, den einzigen viermotorigen schweren Bomber des Landes.

Piaggio P.108 - Italiens viermotoriger schwerer Bomber des 2. Weltkriegs. https://static.wikia.nocookie.net/world-war-2/images/0/0a/P.108.jpg/revision/latest?cb=20130617225915
Von Hause aus war Piaggio Flugzeughersteller. Hier der schwere Bomber P-108. Bild: ww2.wikia
Enrico Piaggio con corradino d&#039;ascanio, 1940 https://wide.piaggiogroup.com/en/articles/people/corradino-d-ascanio-true-genius/foto4.jpg
Enrico Piaggio (l.) mit Corradino D'Ascanio Anfang der 1940er. Bild: piaggiogroup

Ende 1945 aber schwebte Enrico Piaggio etwas völlig anderes vor: ein einfaches, erschwingliches Fortbewegungsmittel für eine erschöpfte Nation, die sich gerade im Wiederaufbau befand. Dafür wandte er sich nicht an einen etablierten Motorradkonstrukteur, sondern an einen seiner vertrauten Luftfahrtingenieure: Corradino D'Ascanio – einen Mann, der Motorräder ausdrücklich ablehnte. D’Ascanio, der sich auf frühere Designstudien aus seiner Zeit bei Innocenti stützte, ging die Aufgabe mit dem Blick eines Flugzeugkonstrukteurs an und stellte so ziemlich jede Konvention des klassischen Töff-Designs infrage.

Vespa-Blaupause von 1946 https://members.modernvespa.net/brown_beret7/uploads/croquis_v98_86796.jpg
«Progetto moto-scooter 98cc»Bild: modernvespa.net
The first prototype for the Piaggio Vespa, 1946 designed by Corradino D’Ascanio https://www.motorcyclenews.com/advice/inspiration/weekend-reads/the-history-of-vespa/
MP6 – der erste PrototypBild: motorcyclenews.com

Das Ergebnis war revolutionär: eine Monocoque-Karosserie aus gepresstem Stahl, die sich an der Konstruktionsweise von Flugzeugen orientierte. Der Motor sass sauber verkleidet neben dem Hinterrad. Die Fahrer stiegen elegant durch den Rahmen ein, ohne das Bein mühsam drüberschwingen zu müssen. Die Kleider blieben sauber (gerade in Italien ein Killer-Argument).

Enrico Piaggio can Vespe Vespa, 1960s
Enrico Piaggio in den späten 60er-Jahren.Bild: vespa.com

Als Enrico Piaggio den Prototyp zum ersten Mal sah, soll er gelächelt haben:

«Sembra una vespa.»
«Es sieht aus wie eine Wespe.»

Eine der grössten Marken der Welt hatte soeben ihren Namen erhalten. Am 23. April 1946 reichte Piaggio offiziell das Patent für die Vespa ein. Kurz darauf wurde das erste Serienmodell, die Vespa 98, der Öffentlichkeit vorgestellt, und die Serienproduktion begann umgehend.

RECORD DATE NOT STATED Line of vespa in piazza duomo. milan. Italy. 1951 01/02/1951 972_45_W273013
Vor dem Duomo in Milano, 1950.Bild: imago
Girl on a Vespa, Italy 00404 Girl ON a Vespa Italy 00404
Italien, 1950, Ort unbekannt.Bild: imago

Geboren wurde die Vespa in Italien – die Welt erobert hat sie aber über Hollywood.

ROMAN HOLIDAY, Audrey Hepburn, Gregory Peck, Vespa 1953 Courtesy Everett Collection PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: xCourtesyxEverettxCollectionx MBDROHO EC009
Ikonisch: Audrey Hepburn und Gregory Peck in «Roman Holiday», 1953.Bild: imago

Als Gregory Peck und Audrey Hepburn 1953 in «Roman Holiday» gemeinsam durch Rom düsten, wollte plötzlich ein internationales Millionenpublikum genau dieselbe Freiheit spüren.

Roman Holiday 1953 Gregory Peck, Audrey Hepburn, Vespa
Die Vespa war Ko-Star.Bild: imago
ROME ADVENTURE, from left: Suzanne Pleshette, Troy Donahue, 1962 Courtesy Everett Collection ACHTUNG AUFNAHMEDATUM GESCHÄTZT PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: xCourtesyxEverettxCollectionx MC ...
Hollywoods Liebe zu allem, was italienisch ist, erwies sich als von Dauer: Suzanne Pleshette und Troy Donahue in «Rome Adventure», 1962.Bild: imago

Und somit war die Vespa nicht mehr nur ein praktisches Transportmittel. Sie war Romantik auf zwei Rädern. Der Roller selbst wurde zu einem der Stars des Films. Hollywood verfiel dem kleinen Flitzer im Eiltempo – doch der Charme der Vespa sprengte jedes Klischee. Raue Rebellen, glamouröse Divas und elegante Herzensbrecher: Sie alle fanden Platz auf Italiens kleinem Roller.

Stephen Boyd and Charlton Heston behind the scenes at Cinecitta Studios in Rome, as they appear in the movie &#039;Ben Hur&#039;, 1959. (Photo by Archive Photos/Getty Images)
Charlton Heston und Stephen Boyd backstage am Set von «Ben Hur», 1959.Bild: archive photos
(Original Caption) He man actor Marlon Brando has met the &quot;only girl.&quot; As things stand now he&#039;s &quot;officially&quot; engaged to Josiane Mariani Berenger, 20, daughter of a French fish ...
Auf der Leinwand fuhr er einen fetten Triumph-Töff, doch privat eine Vespa: Marlon Brando mit Freundin Josiane Mariani Bérenger in Bandol, Frankreich, 1954. Bild: Bettmann

Hollywood verlieh der Vespa erstmals Glamour. Doch Grossbritannien gab ihr den Rock'n'Roll. Mitte der 1960er-Jahre war der scooter nicht mehr von der Mod-Subkultur wegzudenken.

Mods, Rockers, Teddy Boys, Vespa Lambretta 2022119 Mods and Teddy Boy by Unknown photographer, 20th century add.info.: Mods and Teddy Boys on august 3, 1964 in Hastings. Copyright: xBridgemanxImagesx ...
1964: Die südenglische Küstenstadt Hastings wird von hunderten Mods eingenommen.Bild: imago
QUADROPHENIA GB 1978 Franc Roddam, inspiriert von dem gleichnamigen Rockalbum der britischen Gruppe The Who , inszenierte diesen Film mit über 2000 Komparsen; er rekonstruierte das Londoner Vorstadtmi ...
Die Filmversion: Rockstar Sting in «Quadrophenia» (1978).Bild: imago

Inspiriert von italienischem Kleiderstil, Modern Jazz und amerikanischer Soul-Musik machte eine neue Generation die Vespa (und – wichtig! – auch Piaggios Erzrivalen Lambretta) zum Transportmittel der Wahl – und zum ultimativen Statement von Identität.

Hyde Park Scooter Rally Hyde Park Scooter Rally May 1999 Mods looking at Scooters gathered in Hyde Park for the London Southend Scooter Rally Copyright: xANDREWxBUURMANx DMGTCHPDPICT000389752489
Hyde Park, London, 1999Bild: imago
06/02/2007 Mods gather in Regent?s Park to compare scooters and set off for a nostalgic road trip to Brighton. 210554
Regent's Park, London, 2007Bild: imago

Mod-Vespas waren (und sind immer noch) eine Klasse für sich: Reihen von glänzendem Chrom, Batterien von Zusatzscheinwerfern, Rückspiegel-Armeen auf makellosen Beinschildern. Und die Fahrer dazu: schnittige italienische Anzüge, Parkas, Mod-Frisuren, Soul-Sound. Einmal mehr war die Vespa mehr als nur Fortbewegungsmittel. Sie war eine subkulturelle Identität.

MODS MODS MODS Vespa Vespa Vespa London, UK. 1 May 2016. Scooterist gather in Carnaby Street before the run. Hundreds of scooterists take part in the annual Buckingham Palace Scooter Run in Central L ...
Carnaby Street, London, 2016Bild: imago
May 13, 2017 - Jakarta, Jakarta, Indonesia - People of Vespa association promote the moment of Jakarta Mods Mayday 2017 on May 13, 2017. Jakarta Mods Mayday 2017 is a gathering event of Vespa scooter ...
Jakarta, Indonesien, 2017: Die Mod-Subkultur ist längst global – wie die Vespa selbst. Bild: imago

Mehr als 20 Millionen Vespas wurden gebaut, seit der erste Prototyp 1946 das Piaggio-Werk in Pontedera verliess. Die Chancen stehen gut, dass irgendjemand in deiner Familie mal eine besessen hat. Damals in den 50ern. Oder den 60ern. Oder 70ern … oder hey – vielleicht ja immer noch …

NICOLE KIDMAN in THE INTERPRETER, 2005, directed by SYDNEY POLLACK. Copyright UNIVERSAL PICTURES / BRAY, PHIL. Credit: UNIVERSAL PICTURES / BRAY, PHIL / Album
Okay, vermutlich kein Familienmitglied (ausser, dein Familienname wäre vielleicht Kidman … könnte ja sein) …Bild: imago
A mod girl, wearing a red helmet, riding her scooter on the street, UK, 2010 A mod girl, wearing a red helmet, riding her scooter on the street, UK, 2010, Credit:Tim Scott / Avalon United Kingdom PUBL ...
... aber vielleicht sie hier? Bild: imago

… denn das vielleicht Erstaunlichste an der ganzen Sache ist: Auch achtzig Jahre nach ihrer Geburtsstunde sieht die Vespa immer noch ziemlich genau so aus, wie ... na, wie eine Vespa aussehen sollte.

80tesimo Vespa 2026 https://www.vespa.com
Vespa Ottantesimo – das aktuelle Modell.Bild: vespa.com
1968 Vespa https://www.vespa.com/ch_DE/
Schaut mal, …Bild: vespa.com

Und auch nach 80 Jahren bringt sie die Leute zum Lächeln. Buon compleanno!

JUDE LAW in ALFIE, 2004, directed by CHARLES SHYER. Copyright PARAMOUNT PICTURES. Credit: PARAMOUNT PICTURES / Album
… wie glücklich Vespafahren macht!Bild: imago
Senegales ladies on a Vespa, 1957. https://www.seydoukeitaphotographer.com/
Bild: seydou keita
Mar. 03, 1959 - The new Vespa Touren 150.... these days was introduced to the press. At this model, important change of the Vespa-motor has been made since 1946. The main disadvantage was that 50 of t ...
Bild: imago
#ItaliansDoItBetter
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Buon compleanno, Fiat 500!
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Buon compleanno, Fiat 500!
Im Jahr 2017 feiert Fiat den 60. Geburtstag ihres Erfolgsmodells 500.
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Rollerfahrer übersieht riesiges Senkloch
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Purple Raina
13.08.2026 06:52registriert Dezember 2025
Oh 🤩 da werden Erinnerungen wach!
Hatte auch mal eine. Meine Mutter liess sich nur darauf ein, weil ich am Wochenende in einer Bar arbeitete und bei Arbeitsschluss keine Trams mehr fuhren…..

Also: „Tanti auguri di buon compleanno, cara Vespa“ 🎊🛵🎊
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Wir (M)Ostschweizer*innen nun im Süden
13.08.2026 06:39registriert Juni 2019
Mein Vater, begeisterter Vespa Fahrer, er besaß 2 davon, fuhr im Tschoppä und Krawatte,
Gregory Peck gleichend, in der Schweiz umher, auf
allmöglichen Pässen, Seen und Städten knatterte er auf seiner Vespa umher und ich durfte hinten auf dem quadratischen Einzelsitz mitfahren, dies ohne Helm und Brille....tolles Gefühl, gefährlich aber Freiheit pur.
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