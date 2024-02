Schweiz: 42 Rekruten an Noroviren erkrankt und isoliert

Im Normalfall dauert die Erkrankung bis zu 72 Stunden und verschwindet von selbst wieder. Infektionen mit dem Norovirus werden am häufigsten in den Wintermonaten November bis März beobachtet. (sda/lyn)

Noroviren verursachen Magen-Darm-Infektionen. Das Virus wird von Mensch zu Mensch relativ leicht übertragen, eine Impfung existiert nicht. Deshalb komme es immer wieder zu Ausbrüchen in Gemeinschaftseinrichtungen wie Kasernen, Heimen und Spitälern, hiess es weiter.

Die betroffenen Rekruten litten an Magen-Darm-Beschwerden, teilte die im Eidgenössischen Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS) angesiedelte Gruppe Verteidigung weiter mit.

42 in Isone TI stationierte Angehörige der Spezialkräfte-Rekrutenschule der Armee sind an Noroviren erkrankt. Sie wurden zur Verhinderung einer weiteren Ausbreitung isoliert, und sie werden medizinisch betreut, wie die Gruppe Verteidigung am Mittwoch mitteilte.

42 Rekruten einer Einheit der Schweizer Armee leiden an Magen-Darm-Beschwerden und wurden isoliert.

42 Rekruten einer Einheit der Schweizer Armee leiden an Magen-Darm-Beschwerden und wurden isoliert. Bild: KEYSTONE

