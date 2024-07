Um die Verkehrsbelastung auf der Autobahn A2 am Gotthard im Zaun zu halten, will das Bundesamt für Strassen (Astra) die Unwetter-bedingten Räumungsarbeiten auf der Simplon-Strecke und im Misox schnell vorantreiben. Die Sperrung der A13 im Bündner Südtal und jene des Simplon-Passes haben nämlich zu noch mehr Verkehr im Gotthard-Strassentunnel geführt.



Die starken Niederschläge am vergangenen Wochenende hätten am Simplonpass im Wallis zu Murgängen geführt, hiess es in einer Mitteilung des Astra vom Montag. Noch am Sonntag begannen demnach die Räumungsarbeiten. Um die Galerie Engi widerstandsfähiger zu machen, wurden als Sofortmassnahme zusätzliche Holzstützen eingebaut.



Nach Abschluss der Räumungsarbeiten voraussichtlich am Freitag soll eine sichere Nutzung der Strasse geprüft werden. Bis dahin bleibt diese zwischen der Passhöhe und Simplon-Dorf in beiden Fahrtrichtungen gesperrt. Die Strecke zwischen Brig-Ried und der Passhöhe sowie zwischen Simplon-Dorf und Gondo ist für den Verkehr geöffnet.



Die Autobahn A9 zwischen Lausanne und Brig VS, die am Wochenende von der Hochwasser führenden Rhone stellenweise überschwemmt worden war, wird laut dem Astra bis Montagabend wieder vollständig geöffnet.



Auf die Wiederinstandsetzungsarbeiten an der A13 zwischen Lostallo und Mesocco im Bündner Misox hatten die Unwetter vom vergangenen Wochenende laut Astra nur wenig Einfluss. Die Eröffnung der A13 mit je einer Spur pro Fahrtrichtung am kommenden Freitag sei weiterhin realistisch. Nach aktuellem Stand könne die Strasse dann um 5 Uhr dem Verkehr freigegeben werden. (sda)

Bild: keystone