Du willst dich im Fluss abkühlen? Warum das gerade keine gute Idee ist

Der Bund warnt aktuell vor Hochwasser. Am Bodensee gilt mit Gefahrenstufe 4 (grosse Gefahr) wie zweithöchste Warnstufe. Gefahrenstufe 2 (mässige Gefahr) gilt für weitere Gewässer (hier in Gelb).

Ganz allgemein gelte: In Flüssen, Weihern und Seen sollen sich nur geübte Schwimmerinnen und Schwimmer wagen, die bei guter körperlicher Verfassung sind. Zusätzlich müssen die Badebedingungen stimmen und die Signalisation ständig befolgt werden. Die SLRG rät ungeübten Badenden ab, sich ohne eine geschulte Aufsicht in diesen Gewässern aufzuhalten.

Die Polizei empfiehlt, nicht in unbekannte oder trübe Gewässer zu springen. Wegen der Unwetter der vergangenen Tage führen die Flüsse in der Schweiz derzeit viel Wasser – sie sind trüb und führen viel Schwemmholz mit.

Am Donnerstag ertrank ein 31-Jähriger in der Limmat, am Dienstag wurde ein 32-Jähriger vermisst gemeldet, der mit einem Kopfsprung bei Mellingen AG in die Reuss sprang.

Grossbrand in Lenzburger Industriegebiet wieder aufgeflammt

Im Industriegebiet in Lenzburg ist am Donnerstagmorgen ein Grossbrand ausgebrochen. Am Abend ist er erneut aufgeflammt.

Weil sich in der Produktionsanlage eines Kunststoffherstellers in Lenzburg AG Öl entzündet hat, ist es am Donnerstagmorgen zu einem Grossbrand mit starker Rauchentwicklung gekommen. Die Feuerwehr löschte den Brand noch am Vormittag, wie die Kantonspolizei Aargau mitteilte. Ermittlungen zur genauen Brandursache laufen. Allerdings ist der Brand am Abend wohl erneut aufgeflammt, wie der «Blick» berichtet. Diverse Aufgebote der Feuerwehr seien wieder unterwegs.