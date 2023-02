Regierungsrat: Schafft es die SVP, ihren Sitz in der Regierung zu verteidigen? Diese Frage steht im Zentrum der Wahlen in die fünfköpfige Kantonsexekutive. SVP-Magistrat Thomas Weber, seit zehn Jahren im Amt, tritt nicht mehr an. Seine Parteikollegin und Nationalrätin Sandra Sollberger will ihn beerben und gilt als Favoritin. Sie wird aber bedrängt von drei Herausforderern aus dem Mitte-Links-Lager: Thomi Jourdan (EVP), Manuel Ballmer (GLP) und Thomas Noack (SP). Könnte einer aus diesem Trio der SVP den Sitz stibitzen, so wäre Baselland künftig von einer Mitte-Links-Mehrheit regiert.

Landrat: Die letzten Wahlen 2019 standen im Zeichen der grünen Welle: Die Grünen konnte ihre Sitzzahl im 90-köpfigen Landrat beinahe verdoppeln, die SVP – vormals klar stärkste Partei im Kantonsparlament – musste heftige Einbussen hinnehmen und ist aktuell nur noch die Nummer zwei hinter der SP. Am heutigen Wahlsonntag steht die Frage im Zentrum, ob und wie stark die damaligen Ausschläge vom Wahlvolk wieder korrigiert werden. Den nationalen Trends folgend könnten 2023 insbesondere die Grünliberalen zulegen und Fraktionsstärke erreichen. Grobe Umwälzungen der Mehrheitsverhältnisse im Parlament werden indes nicht erwartet.

Bild: baselland.ch