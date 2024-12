Es ist ein wichtiger Tag für die SP und die Grünen. Heute entscheidet das Bundesgericht in Lausanne über deren Abstimmungsbeschwerde zum AHV-Reformpaket von 2022.



Grund für die Beanstandung sind zu negative Prognosen, was die Finanzen der AHV betraf. Im August dieses Jahres gab das Bundesamt für Sozialversicherungen bekannt, dass fehlerhafte Formeln angewandt wurden, die Zukunft der AHV sei zu schlecht dargestellt worden.



Allerdings hat sich der Bundesrat im Abstimmungsbüchlein auf diese Zahlen berufen. Das Stimmvolk hat die Angleichung des Rentenalters der Frauen an das der Männer mit 50,55 Prozent knapp angenommen. Ebenso die Erhöhung der Mehrwertsteuer um 0,4 Prozentpunkte, dort betrug der Ja-Anteil 55,1 Prozent.



SP und Grüne argumentieren, dass die Falschinformationen des Bundes die Debatte über das Frauenrentenalter beeinflusst hätten. Aus Sicht der SP muss die Abstimmung deswegen aufgehoben werden. Die Grünen fordern dies auch für die Vorlage zur Mehrwertsteuer.



In der Schweiz wurde bis jetzt einmal eine Abstimmung aufgehoben, es war die Heiratsstrafe-Initiative der CVP aus dem Jahr 2019. Der Bundesrat hatte im Abstimmungsbüchlein Prognosen gemacht, die sich im Nachhinein als falsch herausgestellt hatten. Die Vorlage der CVP wurde an der Urne jedoch abgelehnt. (rst)