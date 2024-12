Bund warnt vor hoher Lawinengefahr +++ Kanton Uri schliesst mehrere Strassen

Der Schnee hat am Montagmorgen im Kanton Bern für Verkehrsbehinderungen gesorgt. Bis am Mittag kam es zu rund 70 Verkehrsunfällen. Meist blieb es bei kleineren Sachschäden. In der Stadt Bern kam es wegen Schnee und Glätte vorübergehend zu Einschränkungen im Busverkehr.

Im morgendlichen Berufsverkehr kam es auf den Strassen im ganzen Kantonsgebiet zu verschiedenen Unfällen. Die meisten davon seien Selbstunfälle gewesen, sagte eine Sprecherin der Berner Kantonspolizei der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Es kam zu kleineren Sachschäden, schwerer verletzt wurde niemand.



In der Region Bern gab es 16 Verkehrsunfälle im Berner Oberland 10. Im Mittelland, Emmental und Oberaargau wurden 25 Unfälle gezählt, im Gebiet Berner Jura/Seeland deren 19.



An verschiedenen Orten behinderten querstehende Lastwagen vorübergehend den Verkehr, so etwa auf der A1 zwischen Bern-Brünnen und Mühleberg. Wegen umgestürzter Bäume mussten diverse Strassenabschnitte gesperrt werden, etwa die Hauptstrasse zwischen Frutigen und Adelboden.



Bei Spiez kam am Nachmittag kurz vor 14 Uhr ein Postauto von der Strasse ab und landete in einem Graben, wie das Onlineportal 20min.ch berichtete. Gemäss der Kantonspolizei Bern gab es mehrere Leichtverletzte. Eine Person wurde von der Ambulanz ins Spital gefahren. (sda)