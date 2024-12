Es schneielet, es beielet: hier in Zürich am Sonntagabend. Bild: zvg

Eine weisse Decke ziert das Flachland – doch heute könnte es garstig werden

Mehr «Schweiz»

Seit Sonntagabend schneit es fast überall in der Schweiz – auch weite Teile des Flachlands werden von den weissen Flöcklein berieselt. Und am Montag geht es im ähnlichen Stil weiter, wie MeteoSchweiz schreibt.

Eine weisse Decke ziert die Landschaft in Jona SG am Montagmorgen. Bild: watson

Ob es bei weissen Flöcklein bleibt, ist allerdings ungewiss – wahrscheinlicher ist, dass es zu etwas weniger prächtigen Schneeschauern kommt. So bleibt es den ganzen Tag im Unterland stark bewölkt und auf einer Höhe von 500 bis 600 Metern über Meer gehen die Schneefälle in Regen oder eben Schneeschauern über.

Auch am Bahnhof Stettbach in Zürich liegt Schnee. bild: watson

In höheren Lagen jedoch schneit es «anhaltend und ergiebig» weiter, so die Prognose der Meteorologen. Am Sonntag sorgten die Schneefälle für Probleme im Verkehr in den Bergen. In Teilen von Graubünden werden heute erneut bis zu 50 Zentimeter Neuschnee erwartet.

Die positive Seite jedoch: Die Chancen für weisse Weihnachten – in jüngerer Vergangenheit besonders im Flachland eine absolute Rarität – sind damit intakt.

Wo die Chancen besonders hoch sind, liest du hier:

Kloten am Sonntagabend. Bild: zvg

(con/lst)